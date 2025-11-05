現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表された。トップテンは来月1日に発表される。SNSでは、TBS「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」内のお笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の発言「長袖をください」に注目する声が上がった。

「長袖をください」は、人気企画「名探偵津田」で仕掛け人から新潟に向かうことを告げられた津田の切実な言葉。スタジオや視聴者の爆笑を生み、ユニクロの2025年「母の日」キャンペーンの広告起用にもつながった。

SNSでは、「長袖をください流行語大賞ノミネートは面白過ぎる」「長袖をくださいでずっと笑える自信ある」「長袖をくださいがノミネートされてるの笑う」などの声が上がった。

▽ノミネート語30リスト（50音順）

エッホエッホ、オールドメディア、おてつたび、オンカジ、企業風土、教皇選挙、緊急銃猟/クマ被害、国宝（観た）、古古古米、7月5日、戦後80年/昭和100年、卒業証書19.2秒、チャッピー、チョコミントよりもあ・な・た、トランプ関税、長袖をください、二季、ぬい活、働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相、ビジュイイじゃん、ひょうろく、物価高、フリーランス保護法、平成女児、ほいたらね、麻辣湯、ミャクミャク、薬膳、ラブブ、リカバリーウェア