元フィギュアスケーターの高橋成美（34）が、「ABEMA」のニュース番組『ABEMAエンタメ』の新企画「Re:MAKE〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演し、幼少期から現在までの歩みと葛藤を明かした。【写真】涙ながらに思いを吐露する高橋成美同企画は、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント。第1弾として登場した高橋は、3歳でフィギュアスケートを始め、9歳