1932年生まれで今年94歳の李吉女（イ・ギルヨ）嘉泉吉財団会長（嘉泉大学総長）が若く見える外貌でまた話題になった。嘉泉大学吉病院は25日、病院大講堂で「嘉泉李吉女道」指定を記念する除幕式を開催した。「嘉泉李吉女道」は仁川市南洞区（インチョンシ・ナムドング）南洞大路一帯の530メートル区間に付与された名誉道路名。女性医師で初めて医療法人を設立し、仁川地域の医療発展に寄与した功労が認められ、地方自治体が指定し