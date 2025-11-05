音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」元ボーカルでアーティストのコムアイ（33）が4日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。事実婚について語った。

この日は事実婚生活を送っているゲストを集め「メリット・デメリット、法律婚との違いとは」について議論。トークの中で司会の「くりぃむしちゅー」上田晋也から「コムアイさんはどんな感じですか？」と現在の生活について質問を受けた。

「私たちは“事実婚されてますよね？”って言われたら、はいそうですって答える」と前置きするも「自分たちの本当のスタンスは違う」と説明。「妻とか夫ではない、恋人同士のつもり。同棲してるカップルに子供がいるみたいな」と明かした。

また、“法律婚”をしたくない理由について「一番大きいのは姓を変えたくない」ことをあげたコムアイ。「私も変えたくないし、パートナーに変えてもほしくない。相手もその名前でずっと生きてきて…そのままでいたらいい」と熱を込めた。

続けて「妻と夫って言葉に重なった呪い」だとして「妻だからこれやらなきゃいけな、とか旦那だからこれやってほしいなって…これが制度より重いと思って。軽く見ちゃいけないなと思ってて」と話した。