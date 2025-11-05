午前：債券サマリー 先物は反発、株安で安全資産への選好姿勢強まる 午前：債券サマリー 先物は反発、株安で安全資産への選好姿勢強まる

５日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。この日、日経平均株価の下げ幅が一時２０００円を超え、５万円を割り込んだ。リスク回避ムードが広がるなかで、安全資産とされる国債を選好する姿勢が強まった。



前日のニューヨーク市場で、ナスダック総合株価指数は２％安となった。米大手金融機関のトップらが相次いで株式相場の調整リスクを指摘し、投資家心理が下向いた。米長期金利は４．０８％に低下（債券価格は上昇）した。東京株式市場においてもＡＩ・半導体株が軒並み安となり、債券に資金を配分する姿勢が鮮明となった。財務省は５日午前、１０年債入札を通知した。



先物１２月限は前営業日比２３銭高の１３６円１０銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．６５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS