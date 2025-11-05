「高品質な服」と聞いて、欧米のハイブランドをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、アパレル商社でデザイナー兼パタンナーを務めているリサさんは、「日本製の服にも、高品質で着心地のいいものがたくさんあるのです」と語ります。そこで今回は、リサさんの著書『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】Xで何度もバズった服飾のプロが、日本製の服の知られざる魅力を大解剖。リサ『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』

* * * * * * *

高い自由度と耐久性が魅力 進化し続ける合成皮革

ハイブランドでも合皮が選ばれる理由

ここ最近、合皮の進化が止まりません。

合皮は「合成皮革」の略で、本物の革（天然皮革）の質感や見た目を人工的に再現した素材です。ジャケットやコートなどのアイテムの素材として使われます。最近では、フェイクレザーという言い方のほうが一般的かもしれません。

私も年間で何着かパターンを担当することがありますが、ここ10年ほどはテクノロジーの進化により、昔の合皮と比べるといいものがたくさん出回るようになった印象です。

「合皮はすぐに劣化する」「加工した革が剥がれボロボロになるから嫌」というご意見をよくいただきますが、実は全部が全部、耐久性に問題があるわけではありません。合皮にもランクがあるからです。

ハイブランドで扱う合皮とファストファッションで扱う合皮とでは、質感や耐久性などに天と地ほどの差があります。良質な合皮は耐久性にも優れ、劣化スピードも緩やかです。また、ランクが低い合皮は本革と比べて耐久性や品質が低いものの、トップクラスの合皮では、今まで合皮では出せなかった、クオリティの高い合皮がつくられるようになっています。

たとえば、ライダースジャケットには肉厚でしっかりした合皮が、女性服にはより薄くしなやかな合皮がつくられるようになっています。体に馴染みがいい素材も開発されており、着心地も向上してきています。

合皮は自由度が高い

合皮にはデザインや用途によりさまざまな変化に対応する力があります。フォーマルやカジュアル、アウトドアなど、それぞれの分野で技術が進化しています。

コートやジャケットなどに使われる衣類向けの合皮は、コットンやポリエステルなどの布地でできています。その表面に樹脂をコーティングしてつくられるものが、ほとんどだと思います。色や厚みが均一で、製品のばらつきが少ないのがメリットです。仕事で革を見慣れている私から見ても、クオリティの高い合皮が増えていると感じます。牛革や羊革といった本革の細かな要素も再現できるようになっています。

本革の表面をよく見ると、ポツポツと小さい穴が無数にあります。これは「シボ感」と呼ばれる、自然な凹凸や模様やシワ感です。このシボ感を、近年の合皮は本革と見分けがつかないくらいのレベルでつくったりしています。

また合皮は、本革ではできないレベルで染色・プリント加工ができます。多彩な染色が可能で、繊細なプリントにも耐え得る。本革よりもデザインのバリエーションを広げやすいので、ファッション性が高いと言えます。

本革にはないメリットは他にも……

パターンにおいても、合皮は本革にはないメリットがあります。

本革は動物の革なので、着丈に限りがあります。コートなどをつくる場合、継ぎ目を何箇所にも入れなければいけないことがあります。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

一方、合皮はつぎ目を入れずにフォルムを形成できるので、スッキリと見た目を美しく仕上げることができます（あえて本革風に分割することもあります）。

また、良質な合皮の何よりのメリットは、軽さです。

本革の衣類は、どうしても重くなりがちです。着丈の長いコートの場合はかなりの重量感となります。合皮なら同じ着丈でも、肩のこりにくい軽さを表現できます。

もうひとつ、水への耐性も合皮の魅力です。本革は水に弱いため雨や雪には細心の注意を払う必要がありますが、合皮は水に強く、雨の日でも気軽に着られます。本革と違って特別な手入れが不要なので、メンテナンスが容易で日常的な使用に適しています。本革に比べると手ごろな価格で購入できることも魅力ですね。

本革の値段は、今後も容易には安くならないと予想されてます。人件費や原料の高騰などが影響して、本革の値段は上がり続けています。それに近年のファッション業界では、動物愛護の観点から本革の使用を減らしています。その代替素材として、合皮が選択されるようになってきました。合皮は動物由来の素材を使用しないので、今後も世界的に使用されるでしょう。

日本で開発されている環境に配慮した合皮製品

ただし、メリットばかりではありません。合皮は動物愛護の観点では優れていますが、石油由来の素材を使用するため、製造や廃棄の際に環境負荷がかかる場合があります。

そこで現在では、環境に優しい「植物由来のヴィーガンレザー」など、より持続可能な素材の開発も進められています。

日本のファッション業界でも、環境負荷の軽減と持続可能性を重視した取り組みが、少しずつ進められています。石油由来の素材ではなく、植物やリサイクル素材による合皮開発が進められるようになりました。

たとえば、日本有数のりんごの産地である長野では、「りんごレザー」という合皮が開発されています。りんごジュース製造時の搾りかすを乾燥させて樹脂と混合することで、りんごレザーは生まれます。現時点では、バッグなどに利用されています。

このように、フードロス削減やＣＯ２排出削減に取り組むサステナブルな素材として、合皮は世界中で評価されています。廃棄食品を活用した合皮（りんご、ぶどう、パイナップル、キノコ由来の素材）や、植物由来の合皮（サトウキビ、トウモロコシなど）なども開発されています。

また、廃棄された合皮やプラスチックを、新たな合皮の原料として再利用する試みもあります。ファッション業界は環境負荷の軽減を掲げているので、合皮はこれからも発展していく分野だと言っていいでしょう。

※本稿は、『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（彩図社）の一部を再編集したものです。