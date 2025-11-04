この記事をまとめると ■都営バスの減便が相次ぎ23区内でも路線維持が一部困難な状況に ■待遇低下や社会的軽視が運転士不足を加速させており悪循環が深まっている ■公共交通を支える職の尊厳をどう取り戻すかが都市では試されている

深刻化する路線バスの運転士離れ

路線バスの廃止や減便は地方の過疎地域特有の問題というのが昔話となって久しいが、日本の首都である東京、しかも23区内でも事態は深刻なものとなってきている。東京都交通局は2025年9月17日に2025年10月1日より実施した都営バスのダイヤ改正についてのお知らせをウェブサイトに掲載した。そこには路線の一部を運行委託しているバス事業者の乗務員不足を理由とし、減便を含むダイヤ改正を実施としている。報道によるとその減便数はトータルで206便にも及ぶとのことであった。

前述したように、路線バスの減便あるいは廃止が全国的な問題となっていることは、いまさら驚くことではないが、いよいよ首都東京でも事態は改善どころか深刻な方向に向かっていることには驚かされた。筆者の生活圏で路線バスを運行している事業者では車庫の集約化も進んでいる。市街地にある車庫を閉鎖して転売もしくは自社所有のまま、そこに分譲あるいは賃貸マンションを建設したりして新たな収益確保を進めたようで、郊外にある大きな車庫に集約化されていた。

バイパスを長距離回送にて走っている路線バスをよく見かけるようになったので調べてみると、ある始発バス停まで車庫から30分ほど移動時間がかかるようであった。ほかにもいくつか調べてみると、車庫から運行開始するバス停まで20分前後移動時間がかかるところも目立っていた。働き方改革で就業時間が厳しく管理されているなかで、回送時間が長めとなったように見える車庫の集約化がさらに営業運行に負担をかけているようにも見えた。

バス運転士が集まりにくい理由はいくつかあるのだが、そのひとつはやはり仕事に対して少ない給料となるだろう。給料が上がりにくい最大の原因は運賃の値上げがなかなかできないことだ。

先日南カリフォルニアを訪れた時たまたま路線バスに乗ったのだが、インフレや人件費の高騰が極端に進むアメリカにありながら、バス運賃は均一（一定区域内はどこまで乗っても同じ）で1.75ドル（約262円）であり、ここ数年運賃は変わっていないと記憶している。

Los Angeles Metro（ロサンゼルス郡都市圏交通局）、つまり公営事業者が運行しておりクルマ社会として有名なロサンゼルス地域で、おもに所得の問題となるのだろうが、クルマをもてない（運転できない）ひとの移動手段確保というのが、バス以外も含め公共交通機関でもその大きな使命ともなるので、行政などからのさまざまなサポートがあるからこそ、1.75ドルという運賃が実現できているのだろう。

日本ではかつて、ある都市の公営バスの運転士の給料が高すぎるとした市民からのクレームが相次ぎ、市が給料の引き下げを行った結果、運転士の民間事業者への転職があとを絶たなかったりして、いまでは日本屈指の大都市ながら路線バスの減便や廃止が顕著な場所としてすっかり有名となっている。

民間事業者とて、燃料費の高騰傾向はすっかり定着して路線バスの運行経費負担が重くなるなか、十分にコストアップを反映した運賃値上げができないので、公営事業者より目立って稼げるという環境にはない。

利用者の運転士へのリスペクトがあまりにも欠けている

お金の話以外は、利用者が運転士をリスペクトする気もちがあまりにも欠けているところも大きいように見える。前述した運転士の給料ダウンの話はその顕著な例といえるだろう。「バスを運転するだけの仕事でその給料は高すぎる」というのは明らかに配慮の欠けた考え方のように見える。新型コロナウイルス感染拡大がひどかったころも、感染に怯えながらバスの運行を続けた、とくに路線バス運転士はまさにエッセンシャルワーカーなのである。

そのような職業に従事しているひとの給料を平気で「もらいすぎている」と、市の交通局も看過できないほどクレームがくるというのは筆者から見れば異常とでしか表現できない。そもそも他人の収入について、その業務内容もよくわからずに「もらいすぎ」とすることができること自体信じられない。

多くの地域で路線バスの運賃体系は距離制をとっており、乗車距離に応じて運賃が高くなるのだが、大都市、たとえば東京都では23区内でどこまで乗っても都営バスならば210円の均一運賃となっており、これがさらに事業者の首をしめることになっている。

日本人は、とかく路線バスやタクシーのような、わかりやすくいえば日銭商売」を見下す傾向が目立っている。とくにトラック運転士を含め、運転士という職業を理由もなくさげすむひとが目立っている。荷物を荷主から預かり先送り先にしっかり届ける、乗客を安心・安全に送り届けるのが運転士の最大の使命であり、そのほかは付随した業務ともいえるのだが、太陽光がまぶしいのでサングラスを運転士がかけようしても、念入りに「おことわり」をしないとたちまちクレームとなってしまう。

帽子や上着を脱ぐことや夏季のノーネクタイにいたるまで念入りに利用者に半ば“許可”をもらわないとできないというプレッシャーのなかで安心・安全な旅客輸送を心がけないといけないというのは並みの人間ではできないことのように思える。

さらに運転士を悩ますのがインバウンド（訪日外国人観光客）利用者である。とくにアメリカではバスや地下鉄など公共交通機関は治安が悪いし、定時運行もまず行われていないこともあり、一般市民の多くは日々利用した経験がないケースが多い。東南アジアなどの新興国でもマイカーを所有できるぐらい余裕ができると、日々の移動はほぼマイカーに頼ることになる。

つまり日本でバスや地下鉄に乗るということ自体、テーマパークのアトラクションに乗るような気もちとなっているインバウンドも驚くほどいるので、動画配信サイトに迷惑動画をあげてしまうひとが多いものと筆者は考えている。「この仕事に就いてまさか外国語で苦労するなんて」と頭を抱える運転士もいまでは少なくないと聞いている。

「クルマを運転するだけの仕事だろ」と、運転士という仕事を軽くみてしまいがちになるのだろうが、他人を乗せた車両を運転するということは、まったく別の責任感を帯びてステアリングを握ることになるし、そのなかでよほどの荒天でもないかぎりは日々運行を続けてくれるのだから、もう少しリスペクトされて当然だと筆者は考えている。

いままでは「子どものころからバスの運転士になりたかった」という、ある意味ピュアな気もちから従事するひとも多かったので収入面はそれほど意識されてこなかった面もあるが、女性運転士は今後も増加していくし、割り切りのいい若い世代を呼び込みたいのならば、仕事に見合った待遇というものの整備は必要となるだろう。

「どうせじきに自動運転になるんだろ」と、最近新たに運転士を蔑むトレンドが増えている。それでも現状はまだ運転士に日々バス運行は支えられていることはけっして忘れないで利用してもらいたいものと考えている。