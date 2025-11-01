¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡V3¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÇË²õ!!¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬31Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëV3¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°Ìë¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¤Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°V¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡ÈÇË²õ¡É¤À¡£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇË²õ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¡¢¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡£ºÇ¹â¤ÎÌë¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ê¡²¬¤Ë¡È³®Àû¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»Ø´ø´±¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¡Ê¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°ìÅÙ²õ¤¹¤³¤È¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·ÑÂ³¤·¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÇ¯¡¹¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¸½¾õ¤ÎÇË²õ¤Ê¤¯¤·¤Æ¿¿¤ÎÁÏÂ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¥Á¡¼¥à¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡ÈÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡É¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤Ëµ¯¤³¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëº£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·ÁØ¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÎºÇ½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¼é¸î¿À¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¤Ç¿ù»³¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ×ÀÐ¤Îµß±ç¿Ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Ãæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤Î²òÂÎ¤ä¡¢Ìî¼ê¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê½©µ¨Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼À©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¼çÆ³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢»Ø´ø´±¤ÏÉÔ»²²Ã¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤Ï2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç³Æ¼«¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡ºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÆüËÜ°ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¿ô¡¹¤Î´¿´î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¼Ìë¡Ö¡ÊÆüËÜ°ì¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÍèÇ¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£µåÃÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤µ¤é¤Ê¤ë²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë