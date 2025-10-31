ゴディバの「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」が予約開始！贅沢感のあるチョコレートやクッキーなどが入った福袋は数量限定。

ゴディバ ジャパンは、2025年10月31日に全国の「ゴディバショップ」「GODIVA cafe」「ゴディバアウトレット店」および「ゴディバ オンラインショップ」などで、「2026 ニューイヤー ハッピーバッグ」の予約受付を開始しました。

アウトレットとオンラインショップは限定商品を用意

26年が実りある豊かな年になることを願い、高級感のあるゴールドカラーのオリジナルバッグに、チョコレートやクッキーなどをバラエティ豊かに詰め合わせています。

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A

全国のゴディバショップでは12月1日から一部ショップで順次予約受付を行い、26年1月1日以降、各店初売日から店頭販売。GODIVA cafeでは、1月1日以降の各店初売日から店頭販売します。そのほか、全国の有名百貨店内オンラインショップでは25年10月31日から順次予約受付を行っています。

〈内容〉

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント12粒入

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブアソートメント3粒入

・カレ ミルク 4枚入

・ゴディバタブレット ミルク カカオ37％

・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）

・ゴディバオリジナルバッグ

価格は5400円。

・2026 ニューイヤーハッピーバッグ アウトレットストア限定

ゴディバアウトレット店限定で26年1月1日以降、各店初売日以降に店頭販売します。

〈内容〉

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定アソートメント12粒入

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブアソートメント3粒入

・カレ ミルク4枚入

・ゴディバタブレット ミルク カカオ37％

・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）

・ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ

・ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティキャラメル

・ゴディバオリジナルバッグ

価格は6000円。

・2026 ニューイヤーハッピーバッグ オンラインショップ限定

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）限定で、1月1日10時から販売します。

〈内容〉

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定アソートメント12粒入

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定カレアソートメント6枚入

・2026 ニューイヤーハッピーバッグ G キューブアソートメント3粒入

・ゴディバタブレット ミルク カカオ37％

・ラングドシャクッキーアソートメント（8枚入）

・2026 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒付き）

・ゴディバオリジナルバッグ

価格は6480円。

いずれも数量限定のためなくなり次第終了。店舗によって販売開始日や期間が異なり、予約販売のみの店舗もあるため要注意です。予約販売で完売している可能性もあり、在庫は店舗に直接確認してください。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部