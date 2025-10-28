＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にキヤノン ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にキヤノン

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、キヤノン<7751.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２７日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４６００億円から４５１０億円（前期比６１．２％増）へ、純利益を３３００億円から３２５５億円（同２．０倍）へ下方修正した。カメラやネットワークカメラは成長を継続するほか、生成ＡＩ向けを中心に半導体露光装置需要が堅調に推移していることなどが寄与し、売上高は４兆６０００億円から４兆６１６０億円（同２．４％増）へ上方修正した。ただ、先行きの不透明感から一部の地域で商談の後ろ倒しが見られることや、追加関税影響を織り込んだことで利益は下方修正した。なお、第４四半期の想定為替レートは１ドル＝１５０円（従来予想比約４円の円安）、１ユーロ＝１７５円（同約５円の円安）としている。



これを受けて、この日の同社株は朝方から売りが優勢となり、株価は大幅反落しており、これが売り予想数の上昇につながっているもよう。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高３兆３０２８億円（前年同期比２．１％増）、営業利益３０２３億５５００万円（同１．９％増）、純利益２１９５億７１００万円（同０．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS