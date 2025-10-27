10月27日までに、歌手の華原朋美が自身のInstagramを更新。6歳の息子とのツーショットを公開し、近影を披露したが、その写真に見えたある変化が話題になっている。

華原は、《お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て、次の日はお寝坊さん》と報告。息子とのプライベートショットを複数枚投稿し、1枚目には、黒地に花柄のワンピースを着た華原に息子が寄り添う写真がアップされた。

さらに、雨のなか外出し、息子にケンタッキーが食べたいとおねだりされたことを明かした華原。《ケンタッキーデビュー、なんとなく乗り物にも乗れたしケンタッキーデビュー出来た、楽しかったなぁ〜》と、プライベートを充実させたことを綴っていた。

「写真の華原さんは、かなりスッキリしていましたね。9月9日におこなわれた30周年記念ライブに合わせ、ダイエットに励んでいたようですが、その後も“激痩せ”スタイルをキープしているようです」（芸能プロ関係者）

そんな華原の姿はファンを驚かせ、Xには驚愕する声が届いていた。

《朋ちゃん、キープしててすごい》

《ここまで絞ったのはお見事！》

さらに前出の芸能プロ関係者は、華原の姿だけではなく、息子の姿にも変化を感じていた。

「今回の写真に写る息子さんは、スニーカーを履き、ジーンズとグレーのロングTシャツというボーイッシュな服装をしているんです。というのも華原さんは、息子さんが幼い頃は髪を長く伸ばし、スカートやワンピースなどを着せていたことがありました。

ファンが“男の子だよね？”と戸惑うほど、可愛らしいスタイルが多く、彼女の子育てにはさまざまな意見が寄せられていました」

2021年11月に放送された『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した華原。当時2人目妊娠を希望し、不妊治療にのぞんでいることを明かした。さらに「女の子がほしい」と懇願し、その思いから「息子に女の子の服を着せちゃう。お母さんに迷惑をいっぱいかけてきたから、女の子を産んでお母さんに抱っこさせてあげたい」とも語っていたのだ。

「そんな強い思いがあった華原さんですが、2024年頃から息子さんがズボンを履いていたり、髪の毛が短くなったりと変化が出ていました。徐々に“女の子”への願望は落ち着いているようです。ダイエットの成功ともに、子供への思いも安定してきているのかもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

紆余曲折あった華原。30周年を迎え、ファンもまた安定した華原朋美を見たいと望んでいるだろう。