ミッフィー×CASETiFYコラボ♡70周年記念のスマホケース登場！

2025年で70周年を迎えるミッフィーと、グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY」のコラボレーションが実現！「Miffy x CASETiFY」コレクションは、ミッフィーの可愛さを最大限に引き出したスマートフォンケースやテックアクセサリーを提案します。切手や手紙など、懐かしさを感じさせるデザインや、ミッフィーの象徴的なカラーパレットを使った商品が勢揃い。

ミッフィー×CASETiFY♡愛され続ける70周年コラボ

ミッフィーが2025年に70周年を迎え、そのお祝いにCASETiFYとタッグを組んで登場した「Miffy x CASETiFY」コレクション。

懐かしい切手や手紙のデザインを取り入れた、遊び心満載のスマホケースがラインナップ。ミッフィーのファンにはたまらない、シンプルでありながらも個性豊かなデザインが楽しめます。

さらに、名前やメッセージをカスタマイズできる特別仕様の「Dear ミッフィー レター」デザインもあり、まさに自分だけのオリジナルアクセサリー♪

ミッフィーの象徴的カラーと遊び心が詰まった新作

ミッフィー×CASETiFYコレクションでは、ミッフィーの象徴的なカラーパレット、ブルーナカラー（赤・黄・青・緑）が美しく表現されています。

背面に透明カットアウトを施し、シンプルながら遊び心を感じさせるデザインに仕上がっています。

また、オランダを象徴するチューリップや、ミッフィーの目と口をパール調のプレートに描いた上品なケースも登場。

さらに、70周年を記念したビーズチャーム付きのスマホストラップなど、コレクター必見のアイテムも！

スマホケースからテックアクセサリーまで一挙登場！

「Miffy x CASETiFY」コレクションでは、スマホケースだけでなく、イヤホンケースやLaptopケース、MagSafe対応アクセサリーなど、さまざまなテックアクセサリーもラインナップ。

日常使いにぴったりなアクセサリーに、ミッフィーの可愛さをプラスして、毎日をもっと楽しく個性的に！

特にMagSafe対応のワイヤレス充電器やカードホルダースタンドは、機能性もバッチリでおすすめです♪

ミッフィーと一緒に素敵なライフスタイルを楽しんで♡

ミッフィーとCASETiFYのコラボレーションによって、可愛さと機能性が両立したアイテムが登場！

70周年を記念して、懐かしいデザインからモダンなテックアクセサリーまで、バラエティ豊かな商品が揃っています。

オンラインストアや実店舗で手に入れることができ、カスタマイズで自分だけのオリジナルアイテムを作ることも可能。

ミッフィーの魅力が詰まったこのコレクションをぜひチェックして♡