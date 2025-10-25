「半テンポ遅らせて打っている」堅守鹿島の牙城を崩す。京都FWの秀逸フィニッシュに元日本代表FWも唸る「めちゃくちゃうまい」
10月25日、Jリーグ第35節で３位の京都サンガと首位の鹿島アントラーズが、サンガスタジアムby KYOCERAで対戦した。
優勝争いの大一番で先制点を挙げたのは京都。36分、ペナルティエリア内で長沢駿からのパスを受けたマルコ・トゥーリオが、ブロックに来た相手DFの動きを冷静に見ながら、タイミングをずらしてシュート。鹿島GK早川友基の逆を突き、ネットを揺らした。
京都FWの秀逸フィニッシュを、中継を行なうDAZNで解説を務める李忠世が「これ、たぶん分からないと思うんですけど」としたうえで、次のように解説する。
「ファーサイドに蹴るふりをして、半テンポ遅らせてシュートを打っている。めちゃくちゃうまいですね」
直近のリーグ戦では３試合連続で無失点と、堅守が持ち味の鹿島の牙城を崩してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
