決済や注文など、日常生活で使うことの多いQRコードですが、ニセモノが身近に潜んでいるかもしれません。電車内の広告でニセQRコードが貼られているのが見つかりました。返金詐欺やニセチラシも確認されています。どんなことに気をつけるべきでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「電車内でも…ニセQRコードとは？」をテーマに解説します。

■SNSで話題…車内広告でニセモノが

山粼誠アナウンサー

「多くの方が毎日のように見たり使ったりしているQRコードですが、少し怖いなと思うことがありました。SNSのX上で、ある投稿が話題となりました」

「電車の中の広告にあったQRコードを読み取ったところ、リンクがたくさん貼ってある正体不明の文書のページに飛ばされた、という趣旨の投稿でした。東京・調布市にある国立の電気通信大学の公式広告にあったQRコードだけニセモノだったということです」

「この投稿に電気通信大学の公式Xが反応。『京王線車内の本学の広告にQRコードは記載しておりません。悪意のあるページへの誘導の可能性がございます』と、読み込まないよう注意喚起をしていました」

鈴江奈々アナウンサー

「ということは、そのQRコードが後から誰かによって貼られてしまったということですか？」

山粼アナウンサー

「そういうことになってきます。私たちが電気通信大学に取材をしたところ、QRコードがあったのはこの1件のみ。大学や京王電鉄によると、このQRコードはシールで貼られていて、悪意のある何者かが広告にQRコードを貼り付けたとみられています」

「京王電鉄は私たちの取材に対して、今回の行為には『憤りを覚える』として、警察など関係機関と連携して、適切な対応を取っていくといいます」

■決済・注文・チケット代わりにも

山粼アナウンサー

「ただ、このQRコードは生活のいろんなところでも見かけますよね」

桐谷美玲キャスター

「よく使いますね。お支払いをする時とか、飲食店で注文する時もQRコードは多いですよね」

山粼アナウンサー

「『メニューください』と言ったら、『そちらのQRコードで』というふうに案内されることも増えてきています。日常のどんな場面でQRコードを見るのでしょうか」

「まず、スーパーや飲食店などで支払いの時にスマートフォンで表示したり、読み取ったりする決済。QRコードでお支払いをします。また、最近ではフードコートやレストランなどでメニューの注文もQRコードを読み取ってすることが増えてきています」

「さらには、イベントや映画館などの入場で、紙のチケットの代わりにQRコードが発行されます。万博もそういうことがありました」

「首都圏の鉄道8社は来年度末以降に、裏が黒い現在の磁気の乗車券から、QRコードをタッチする乗車券への置き換えを順次実施すると発表しています」

森圭介アナウンサー

「薄い紙でもQRコードさえ印刷してやればいいでしょうし、検索するよりQRコードを読み込んだ方が早いので、私も楽で慣れてしまいました」

山粼アナウンサー

「慣れていると楽、だからこそ身近に増えてきています。日本で普段からQRコードを利用している人は59.5%（去年、総務省より）で、約6割に上っています。QRコードを読み込むコード決済の利用額は年間で13.5兆円（去年、経済産業省より）とも言われています」

森アナウンサー

「一大経済圏になりましたね。貨幣や紙幣の次に使われているというぐらいの普及の仕方ですよね」

山粼アナウンサー

「市場規模は大きくなってきていますよね。それだけに、ニセQRコードが街中にあると怖いなと思います」

「サイバーセキュリティーに詳しい日本プルーフポイントの増田幸美さんによると、インターネットでニセQRコードを利用したメール攻撃は、おととしと比べて約500倍（1月〜3月）に急増しています」

「世界では、今年1月〜9月で800万件以上の攻撃が確認されているということです。私たちも気をつけなければいけない時代になってきていますね」

忽滑谷アナウンサー

「ただ、かざしてみないとどのサイトに飛ぶかも分からないですし、気をつけるのもなかなか大変だなと感じます。おととしと比べて、約500倍と急激に増えていますよね」

■悪意ある攻撃者に利用されやすい理由

山粼アナウンサー

「増えている理由ですが、増田さんによるとQRコード自体が生活に馴染んできていて、スマートフォンで読み取るだけという手軽さがあるということです。ユーザー側からすると、どこに飛ぶのかぱっと見でわからないということですね」

「ホームページなどであればちょっと言葉が怪しいということがありますが、QRコードだけではそこまでわからないので、悪意のある攻撃者に利用されやすいということです」

「どういったニセQRコードのパターンがあるのでしょうか。まずは、返金詐欺という事案です」

「国民生活センターによると、ある男性がインターネットで約7000円の洋服を購入。すると業者から『在庫がないので『○○ペイ』（インターネットのキャッシュレス決済）で返金しますよ』という案内があり、QRコードが送られてきました」

「業者からは、QRコードを読み取って99980と入力すれば返金されると指示があったため、その通りに入力したところ、9万9980円、逆に業者に送金してしまったということです」

山粼アナウンサー

「増田さんによると、他にもニセQRシールというものがあります。海外ではレンタル自転車についているQRコードにシールが貼られ、詐欺サイトに誘導されるという事例もあります」

「これは海外の事例ですが、レンタル自転車を利用するためにQRコードを読み込んだり、そこから登録したりということもあります」

「また日本でも、ニセチラシが出てきているそうです。『家賃の支払いをオンライン化します』というチラシがアパートやマンションの郵便ポストに投函され、そのチラシにあったニセのQRコードで入金させられ、家賃をだまし取られたという事例も出てきています」

「こういったニセQRコードの被害に遭わないために、増田さんは、メールやチラシなどに貼ってあるQRコードでお金を送らせようとしてくるのは詐欺だと疑ってほしいということでした」

「そして生活の場面では、ニセのQRコードが本物の上に貼られていないか、よく見てほしいといいます。被害はカード番号など個人情報の入力で発生していますので、怪しいサイトに飛ばされたら、落ち着いてそのまま閉じてほしいと話しています」

「決済やメニューの注文と非常に便利になっているQRコードですが、ニセモノが潜んでいるかもという警戒心を持つことがこれから必要となってきそうです」

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）