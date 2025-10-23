「笑点」で“炎上”、エバース町田を福留光帆がイジる「反省しろ！町田」

タレントの福留光帆（22歳）が、10月22日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。木曜レギュラーのエバース・町田和樹の炎上をイジり、「反省しろ！町田」と呼びかけた。



この日、22歳の誕生日を迎えた福留光帆に、令和ロマン・松井ケムリが22歳の抱負をたずねると、福留は「そうですね、お鮨とか握れるようになりたいなって思ってます。でも、私けっこう基礎体温が高めなので、もしかしたら握れないかもしれない」と、「笑点」で披露した鮨のネタが炎上してしまったエバース・町田和樹をイジり、ケムリは「昔の偏見だと思う！」とツッコミを入れ、福留も「町田反省しろ！」と笑う。



さらに福留は「マジ面白いんだけど。町田が炎上してるの。もっと炎上して欲しい。反省して欲しいですよね」と話し、ケムリも「僕も今のところ毎日反省して欲しいって言ってる。町田の責任。町田反省してください」と語った。