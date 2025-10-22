21日に発足した高市早苗首相（64）が率いる新内閣で、経済安保担当相に抜てきされた小野田紀美氏（42）が22日、自身のXを更新。ネット上の憶測について言及した。

21日の任命式にシルバーのドレス姿で臨んだ小野田氏。ネット上では「片山さつきさんが入閣の時に着用されてた服ですよね？」「片山さんのと似てるなと思ったらビンゴかも…！借りたのかな…すてき！」「あれ？以前片山さつきさんがお召しだった？」など、片山氏から借りた、譲り受けたなどの憶測が広がっていた。

小野田氏は自身Xで「任命式時の私の服が片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは？譲っていただいた？と聞かれるのですが、昨日着ていた服は以前着ていたこれと同じで自前のものです」と説明。「宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので急いで買おうとしても選択肢が少なくてかぶりがちかもしれませんね」と24年の国会開会式で着用していた際の写真も投稿した。

小野田氏は総裁選では高市氏陣営のキャプテンを務めた。父は米国人、母は日本人で米イリノイ州シカゴ生まれ岡山県育ち。2016年参院選岡山選挙区に自民公認で初当選。22年の参院選では公明党からの支援を受けないことを表明しながらも圧勝したことから、“岡山のジャンヌ・ダルク”とも呼ばれた。