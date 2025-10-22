世界最高625メートルの高さで建設された中国・花江峡谷大橋に、「ロープのないバンジージャンプ」を導入する計画が進められている。

22日、中国の深セン新聞や南方日報などによると、中国のソーシャルメディア上で、貴州省の花江峡谷大橋で「ロープのないバンジージャンプ」をテストする動画が物議を醸している。この動画には、橋の上から投げられた砂袋が数十メートル下の安全ネットに落下する様子が映っていた。

花江峡谷大橋観光地区の関係者は19日、「ロープのないバンジージャンプは現在テスト中であり、22日以降に一般公開する予定だ」と明らかにした。関係者はさらに、「ロープのないバンジージャンプは従来のバンジージャンプとは異なり、ロープを装着せずジャンプ台から飛び降り、約160平方メートル（48坪）の安全ネットの中に落下する」と説明。「安全ネットは四隅が固定されており、人体の落下を効果的に支えることができる」と説明した。

安全ネットは上下に動かすことができる。体験者が落下すると、安全ネットが下方のプラットフォームに下がり、外部に移動できる仕組みだ。体験者は20メートルから50メートルまでの落下高さを自由に選択できる。体重は40〜90キログラムでなければならず、60歳以上や心臓病・高血圧の持病がある人は体験できない。

1回の体験料金は1688元（約3万6000円）で、ロープ付きバンジージャンプの料金2999元より低い。観光地区側は「ロープ付きバンジージャンプは川まで約600メートルを落下する、より大きな挑戦であるため料金が高い」と説明している。ロープ付きバンジージャンプは橋の中央に、ロープなしバンジージャンプは橋の入口近くにジャンプ台が設置された。

観光地区側は、75キログラムと100キログラムの2種類の砂袋を使って、さまざまな体重の体験者がネットにかかった状態をシミュレーションし、安全ネットの安定性と耐久力を検証していると明らかにした。関係者は20日、「ロープのないバンジージャンプは砂袋によるテストと実際のテストの両方を通過しており、安全性は保証されている」と深セン新聞に語った。