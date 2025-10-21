【双子座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では頑張ることを増やすでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
大切なものにいつも以上に向き合いたくなります。周囲の人達の機嫌を取ったりもしていくでしょう。仕事や公の場ではみんなの努力が目につきます。自分だけが遅れを取っているような気持ちになってしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
不器用さが出てしまいそうです。不必要にカッコつけてしまって、自分で自分の立場を不利にしてしまいます。普段のダメな自分を見せる勇気を持つことが必要でしょう。シングルの方は、細かい所まで関心を向けてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに合わせて将来の目的を変更しようと考えています。
｜時期｜
10月28日 保身的 ／ 10月30日 自由になる
｜ラッキーアイテム｜
冬服
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞