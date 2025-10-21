赤からの冬限定「牡蠣フェア」で濃厚カキ鍋♡旨辛×広島牡蠣の贅沢コラボ

全国約140 店舗を展開する 赤から が、2025年11月4日（火）から2026年1月12日（月）まで「牡蠣フェア」を開催します♡冬の味覚の王者・広島県産牡蠣をたっぷり使った「赤から牡蠣鍋」は、旨辛スープとの相性も抜群。さらにサイドメニューにもこだわりがあり、仲間とのお集まりや忘年会、デートにもぴったりな限定企画です。冬の寒さを忘れさせる熱々体験をどうぞ。

今年の注目は“牡蠣鍋”の進化版

赤からが投入した「赤から牡蠣鍋」は、広島県産の牡蠣を贅沢に使用し、赤から特有の旨辛スープと合わせて仕上げた冬限定メニュー。

牡蠣の個数を3個・5個・10個・20個から選べる（最大20個）というボリューム感も魅力です。

1人前価格は3個入り 1,969円、5個入り 2,189円、10個入り 2,849円、20個入り 3,949円（税込）※2人前より注文可。

サイドメニューで牡蠣尽くしを堪能

鍋だけで終わらせないのが今回のフェアのポイント。人気の「カキフライ」は2個 539円／3個 759円、「カキフリッター（トマトとマヨソース）」869円、「カキとイカのオイル焼」869円（税込）と、牡蠣を主役にした多彩な一皿が揃っています。

お酒片手に、牡蠣の旨みを多角的に味わえる嬉しさ♪

フェア概要＆気になる価格もチェック

「牡蠣フェア」は 2025年11月4日（火）～2026年1月12日（月）まで、赤から全店で実施予定※。※価格・提供方法などは店舗によって異なります。

鍋とサイドメニュー合わせて、おひとりでもグループでも楽しめる仕様になっています。

広島県産牡蠣のふっくら＆濃厚な味わいと、赤からの旨辛スープで、この冬は“熱く”“贅沢に”過ごしてみてはいかがでしょう♡

冬の味覚を“熱々＆辛々”で楽しんで♡

この冬、赤からの「牡蠣フェア」でしか味わえない贅沢なひとときを体験してみてください。広島県産牡蠣×旨辛スープという組み合わせは、寒い季節の心強い味方。

鍋の具材を自分好みに選べるカスタマイズ性も◎。鍋・サイド共に価格も明快で、初めての方も安心です。寒さをたっぷり楽しむ、心も体も温まる冬グルメの旅へ一歩踏み出しましょう♪