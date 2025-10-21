株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」を10月24日（金）にスタートする。2026年1月13日（火）までに対象製品を購入して、所定の条件を満たすと最大7万5,000円のキャッシュバックが受けられる。

最大額の7万5,000円がキャッシュバックされるのは「Z9 ボディー」。そのほかZシリーズカメラ、NIKKOR Zレンズ、デジタル一眼レフカメラの一部製品が対象となっている。

製品の購入後、ニコンイメージング会員の登録および製品登録をしたうえで、所定の応募用紙と必要書類をそろえて応募する。応募締め切りは2026年2月13日（金）。

キャンペーン名

Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025



購入期間

2025年10月24日（金）～2026年1月13日（火）



応募締切日

2026年2月13日（金）当日消印有効



対象製品

カメラ

※記載のないレンズキットのボディーをボディー単体として応募することはできない。

【75,000円キャッシュバック】

Z9 ボディー

【65,000円キャッシュバック】

Z6III 24-120 レンズキット

【50,000円キャッシュバック】

Z8 ボディー Z7II ボディー Z6III ボディー D850 ボディー D780 ボディー

【35,000円キャッシュバック】

Zf 40mm f/2（SE）レンズキット（ブラック）※Zf 40mm f/2（SE）レンズキットシルバーは対象外

【30,000円キャッシュバック】

Zf ボディー（ブラック）※Zfボディーシルバーは対象外

【20,000円キャッシュバック】

Z6II ボディー Z6II 24-70 レンズキット

【15,000円キャッシュバック】

Z5II ボディー Z5II 24-50 レンズキット Z5II 24-200 レンズキット Z5 ボディー Z5 24-50 レンズキット Z5 24-200 レンズキット Zfc 28mm f/2.8 Special Editionキット（シルバー・ブラック）

【10,000円キャッシュバック】

Zfc ボディー（シルバー・ブラック） Zfc 16-50 VR レンズキット（シルバー・ブラック）

【5,000円キャッシュバック】

レンズ

Z30 ボディー Z30 16-50 VR レンズキット Z30 ダブルズームキット Z30 12-28 PZ VR レンズキット

※レンズキットのレンズは対象外。

【70,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

【50,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

【30,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

【20,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR

【15,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 NIKKOR Z 70-180mm f/2.8

【10,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S NIKKOR Z 24mm f/1.8 S NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 85mm f/1.8 S NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

【7,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S NIKKOR Z 26mm f/2.8 NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Z TELECONVERTER TC-1.4x Z TELECONVERTER TC-2.0x

【5,000円キャッシュバック】

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 NIKKOR Z 28mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8（Special Edition） NIKKOR Z 35mm f/1.4 NIKKOR Z 40mm f/2 NIKKOR Z 40mm f/2（SE） NIKKOR Z 50mm f/1.4