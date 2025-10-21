キャンペーン：最大7万5,000円キャッシュバックの「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」
株式会社ニコンイメージングジャパンは、「Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025」を10月24日（金）にスタートする。2026年1月13日（火）までに対象製品を購入して、所定の条件を満たすと最大7万5,000円のキャッシュバックが受けられる。
最大額の7万5,000円がキャッシュバックされるのは「Z9 ボディー」。そのほかZシリーズカメラ、NIKKOR Zレンズ、デジタル一眼レフカメラの一部製品が対象となっている。
製品の購入後、ニコンイメージング会員の登録および製品登録をしたうえで、所定の応募用紙と必要書類をそろえて応募する。応募締め切りは2026年2月13日（金）。
キャンペーン名
Nikon Creators 応援 オータムキャンペーン2025
購入期間
2025年10月24日（金）～2026年1月13日（火）
応募締切日
2026年2月13日（金）当日消印有効
対象製品
カメラ
※記載のないレンズキットのボディーをボディー単体として応募することはできない。
【75,000円キャッシュバック】Z9 ボディー
【65,000円キャッシュバック】Z6III 24-120 レンズキット
【50,000円キャッシュバック】Z8 ボディー Z7II ボディー Z6III ボディー D850 ボディー D780 ボディー
【35,000円キャッシュバック】Zf 40mm f/2（SE）レンズキット（ブラック）
※Zf 40mm f/2（SE）レンズキットシルバーは対象外
【30,000円キャッシュバック】Zf ボディー（ブラック）
※Zfボディーシルバーは対象外
【20,000円キャッシュバック】Z6II ボディー Z6II 24-70 レンズキット
【15,000円キャッシュバック】Z5II ボディー Z5II 24-50 レンズキット Z5II 24-200 レンズキット Z5 ボディー Z5 24-50 レンズキット Z5 24-200 レンズキット Zfc 28mm f/2.8 Special Editionキット（シルバー・ブラック）
【10,000円キャッシュバック】Zfc ボディー（シルバー・ブラック） Zfc 16-50 VR レンズキット（シルバー・ブラック）
【5,000円キャッシュバック】Z30 ボディー Z30 16-50 VR レンズキット Z30 ダブルズームキット Z30 12-28 PZ VR レンズキット
レンズ
※レンズキットのレンズは対象外。
【70,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
【50,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
【30,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
【20,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
【15,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 NIKKOR Z 70-180mm f/2.8
【10,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 20mm f/1.8 S NIKKOR Z 24mm f/1.8 S NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 85mm f/1.8 S NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
【7,000円キャッシュバック】NIKKOR Z 50mm f/1.8 S NIKKOR Z 26mm f/2.8 NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Z TELECONVERTER TC-1.4x Z TELECONVERTER TC-2.0x
【5,000円キャッシュバック】NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 NIKKOR Z 28mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8（Special Edition） NIKKOR Z 35mm f/1.4 NIKKOR Z 40mm f/2 NIKKOR Z 40mm f/2（SE） NIKKOR Z 50mm f/1.4