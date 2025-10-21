乃木坂46菅原咲月、新曲センターの瀬戸口心月＆矢田萌華にエール「先輩にも甘えてほしい」

10月20日、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にて配信された「週刊乃木坂ニュース」内で、MCの乃木坂46・菅原咲月が、新曲でダブルセンターを務める6期生メンバーへの想いを明かした。

放送内で、菅原は、11月26日発売予定の乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』にて、6期生の瀬戸口心月と矢田萌華が表題曲のダブルセンターを務めることに触れた。

その上で、「いろんなプレッシャーだったりとか、責任感とかたくさんあるかもしれないけど、でも選抜発表終わった後の6期生の様子を見てて、本当に温かい子たちすぎて」「それを見て泣けてくるっていう。本当に素敵だったから。6期生の関係性が」とコメント。

さらに、「同期にもたくさん甘えてほしいし、もちろん先輩にも甘えてほしいなとも思います」「いつでも手を広げて待ってるので、（2人が）安心して楽しめるシングルにできたらなと思います」と話した。

また、「絶対に緊張するから。先輩と初めて一緒に活動するというのは」「私も、1番最初は緊張しすぎてて全然記憶にないぐらい」と自身の経験も明かしながら、「同期2人だけだけど、気軽にいろんな楽しいことして笑い合いたいし、悲しかったら目の前で泣いてもらえるような、ラフな関係性でいれたらな、なんて思ったりもしてます」と語っていた。