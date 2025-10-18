大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』が、2026年5月2日から6日のうちの4日間にて開催される。

（関連：Novelbright、マカロニえんぴつ、MONOEYES、スカパラ…全力で伝えた音楽への想い 『ビバラ！オンライン2020』2日目を観て）

2026年は、同フェスのホームであるさいたまスーパーアリーナが改修工事のため、サッカークラブ 浦和レッズおよび埼玉スタジアム2002とタッグを組み、スタジアム周辺の広大な広場や駐車場に複数の特設ステージを設けて開催するとのこと。同フェス史上、初めての野外開催となる。

また、公式サイトではプロデューサー 有泉智子の開催宣言を公開。詳細は今後、随時発表される。

・『VIVA LA ROCK』プロデューサー 有泉智子によるメッセージ

2026年のVIVA LA ROCKは、ビバラ史上、初の野外開催！

毎年開催しているビバラのホーム＝さいたまスーパーアリーナが改修工事を実施するため、2026年は初期の頃からコラボを果たしてきた埼玉が誇るサッカークラブ・浦和レッズ、ならびに埼玉スタジアム2002と一緒にタッグを組んで、埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場にて開催します！

埼玉スタジアム2002を中心に約30ヘクタールという巨大な敷地を誇る「埼玉スタジアム2002公園」は、スタジアムをグルッと囲むようにしてサブグラウンドやフットサルコート、そして広大な広場や駐車場が存在する、とてもとても大きな公園です。来年のビバラはこの広場や駐車場に複数の特設ステージを建てて、実施します。

日程はいつものビバラウィーク＝ゴールデンウィーク、2026年5月2日～6日のうちの4日間での開催となります。この5連休のうちのどの日程で開催するかをお知らせできるのはまだもう少し先になりますが、みなさんにはぜひ、この日程をビバラのために確保しておいていただきたいです！ビバラにとって初めての野外フェスをあなたと一緒に作り上げたいと、強く、強く願っています。

すでに浦和レッズや埼玉スタジアム2002のみなさんのご協力のもと、スタッフ一同、ワクワクしながらも気合いを入れて、準備を始めています。音楽を、ロックを、とことん自由に楽しみ、遊び尽くすビバラの醍醐味はそのままに、野外ならではの、そして浦和レッズ＆埼玉スタジアム2002とタッグを組んでの開催ならではの、あんなことやこんなことをやりたいなとアイディアは膨らむばかりです。ここから春に向けて、このサイトで随時お知らせしていきますので、チェックしてくださいね。

まずは、近日中にビバラ恒例の「埼玉県限定・超先行チケット」の受付からVIVA LA ROCK 2026をキックオフしたいと思っております。続報をお待ちください！

何度も繰り返しますが、ビバラ初の野外開催です！フェスはいつだって一期一会、いつだってその年だけのスペシャルなものであることに違いありませんが、2026年、VIVA LA ROCKの歴史において初の挑戦となる一度限りの4日間をめちゃくちゃスペシャルなものにするべく、尽力していきます。ぜひとも楽しみにしていてください！

来年5月、初めての大きな空の下、VIVA LA ROCKでお会いしましょう！

有泉智子（VIVA LA ROCKプロデューサー）

（文＝リアルサウンド編集部）