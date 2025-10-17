【グローバルワーク】最大70％オフのWEB限定タイムセールは20日まで！冬物のまとめ買いチャンスだよ
ファッションブランド「GLOBAL WORK」は、通販サイト「and ST (アンドエスティ)」GLOBAL WORKにてWEB限定タイムセールを開催中です。
2025年10月20日11時59分までの期間中は、対象アイテムが最大70％オフでゲットできます。
優秀ウェアをコスパ良くゲットしよ！
今回のタイムセールは、トップス、パンツ、ワンピース、アウター、アクセサリーまで豊富なラインアップ。
「エアかるクラシックスニーカー」（4990円→3991円）や「あったかウツクシルエットテーパードパンツ」（5490円→3265円）、「イージーケアシャツワンピース」（6990円→3144円）、「メルティ袖ボタンスタンドプルオーバー」（4990円→1974円）など、レディースは計914点が対象です。
シーズンレスに使えて着回し力の高いアイテムも、オフィスカジュアルに最適なアイテムも、まもなく迎える冬の季節に重宝するあったアイテムも、コスパ良くゲットできますよ。まさに、まとめ買いをする絶好のチャンスです。
サイズ欠けしているアイテムも増えているので、気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）