【グローバルワーク】最大70％オフのWEB限定タイムセールは20日まで！冬物のまとめ買いチャンスだよ

ファッションブランド「GLOBAL WORK」は、通販サイト「and ST (アンドエスティ)」GLOBAL WORKにてWEB限定タイムセールを開催中です。

2025年10月20日11時59分までの期間中は、対象アイテムが最大70％オフでゲットできます。

優秀ウェアをコスパ良くゲットしよ！

今回のタイムセールは、トップス、パンツ、ワンピース、アウター、アクセサリーまで豊富なラインアップ。

「エアかるクラシックスニーカー」（4990円→3991円）や「あったかウツクシルエットテーパードパンツ」（5490円→3265円）、「イージーケアシャツワンピース」（6990円→3144円）、「メルティ袖ボタンスタンドプルオーバー」（4990円→1974円）など、レディースは計914点が対象です。

シーズンレスに使えて着回し力の高いアイテムも、オフィスカジュアルに最適なアイテムも、まもなく迎える冬の季節に重宝するあったアイテムも、コスパ良くゲットできますよ。まさに、まとめ買いをする絶好のチャンスです。

サイズ欠けしているアイテムも増えているので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）