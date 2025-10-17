アイドルの伊織芽衣が1st写真集『芽色−めいろ−』を11月27日（木）に発売することが決定し、先行カットが公開された。

ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣。





SNSで水着やランジェリー姿などの写真を投稿している伊織が、本作では過去最大露出、そして“限界なしグラビア”に挑戦。見える手前ギリギリを攻めまくった1st写真集となった。現役アイドルということもあり、セクシーな中にもかわいらしさをふんだんに盛り込んだ一冊となっている。

撮影地に選ばれたのは、彼女が初めて訪れたというインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、リゾート色たっぷりのプール付きヴィラを貸し切って撮影を行った。

先行カットは、ピンクのドット柄のねこ耳姿からの紐Tバックショット、赤ランジェリーのシャワーシーン、グレーの変形ボディスーツ、お尻部分が丸見えの水色ランジェリー、クタの街歩きを楽しむブルーのワンピース、そしてストッキング着用の秘書姿、さらに裸になんとリボンだけの上半身カットまで。こちらは写真集には全身カットも掲載される。



他にも、超ローライズのランジェリー、バリの熱帯雨林の中ほぼ裸でプールで遊ぶ姿、裸が透けて見える薄いベビードール、バスタブに張った乳白色のお湯の中で生まれたままの姿など、これでもかというくらい“限界なしグラビア”が展開。今の伊織芽衣の全てを盛り込んだ一冊となっている。

表紙には、水色のランジェリー姿のカットを採用。肩紐が落ちた美しいバストラインと吸い込まれるような瞳でこちらを見つめる表情が印象的なカットとなっている。表紙をはじめ、左右の向きや寄り具合など、全ての写真は彼女がセレクトしており、本人のこだわりが詰まっている。

タイトルの『芽色−めいろ−』は、本人が考案したもので、自分の名前を入れたいという気持ちと、1st写真集でさまざまな自分を表現したいという二つの思いが込められている。また、初めてのエッセイにも挑戦している。

「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典を用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時発売となる。

加えて、発売記念として11月30日（日）に都内で「お渡し会」も実施。さらに、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、11月27日（木）〜12月14日（日）に写真集のパネル展を開催。スペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」も実施される。

伊織芽衣 コメント

初の海外ロケ！

ドキドキワクワクしながら4泊5日、楽しんで撮影してきました。

大手出版社から初めてのメジャー写真集！ということで正統派なグラビアから髪ブラや紐、ほぼ全裸……なものまで限界なしで挑戦しました！

かわいいものから大人セクシー、さまざまなジャンルを幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！

＜プロフィール＞

いおり・めい

ニックネーム：めいにゃんこ

誕生日：3月30日

出身：埼玉県

身長：162cm

趣味：ねこ吸い、昼寝

特技：ご飯をきれいに食べる

書誌情報

『伊織芽衣1st写真集 芽色−めいろ−』

著者：伊織芽衣

撮影：田中智久

発売日：2025年11月27日（木）

定価：4,180円（本体3,800円＋税）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738215-2

発行：株式会社KADOKAWA

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT6W5C43

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

https://7net.omni7.jp/detail/1107651188

【HMV&BOOKS online 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16294510

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

https://books.rakuten.co.jp/rb/18402953/

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】

11月27日（木）10:00〜12月14日（日）営業終了

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12934583857.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/iorimei20251127.html

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

11月27日（木）より各ストアで販売

※イベント、特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

＜お渡し会 概要＞

日程：2025年11月30日（日）開催

場所：都内

時間：（1）11:30〜（2）12:30〜（3）14:30〜（4）15:30〜

イベントURL：https://iorimeiphotobook.stores.jp

※4部とも衣装は違います（全て水着か下着）

■1冊券

・サインなし写真集1冊（本人よりお渡し）

■3冊券

・サイン入り写真集1冊（本人よりお渡し）

・通常本2冊

■5冊券

・サイン入り写真集1冊（その場で本人から直筆メッセージ入れ＋本人よりお渡し）

・通常本4冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットチェキ

■10冊券

・サイン入り写真集1冊（その場で本人から直筆メッセージ入れ＋本人よりお渡し）

・通常本9冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットチェキ

・私物にサイン

・お客様の携帯（動画10秒）か、お客様の一眼レフカメラか携帯で静止画で本人を30秒撮影

※各券種、なくなり次第終了

※事前のお取り置き等は不可

