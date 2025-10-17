土屋太鳳「『パパはウルトラセブンだよ』って言われて」信じていた、中学入る頃まで
女優の土屋太鳳（30歳）が、10月17日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ダマされたこと”について語った。
土屋は今回、映画「盤上の向日葵」の宣伝を兼ねて、坂口健太郎、渡辺謙と共に番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、“ダマされたこと”について質問を受ける。
これに土屋は「私は“変身するモノ”が好きだったので、小さい頃から。父に『ウルトラセブンだ』って言われていて」と話し、渡辺、坂口、そしてインタビュアーを務めた谷尻萌も「？」と困惑。
土屋は「『パパはウルトラセブンだよ』って言われてて。子どもながらに『えっ！？ ウルトラセブンってずっと人間界にいていいのかな！？』ってずっと思ってて。中学入るくらいまで…」と説明し、坂口は「結構（な年まで）、じゃあ…（笑）」と笑った。
