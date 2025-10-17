ドジャースは日本時間15日、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦（7回戦制）に勝って連勝スタート。地区シリーズ第3戦から3試合続けて安打のなかった大谷翔平（31）も4戦ぶりのヒットを放った。

絶不調のドジャース大谷翔平は“打席に立った時点で負けている”…指揮官も苦言「あのままでは勝てない」

2点リードの七回1死三塁で回ってきた4打席目。ここでマウンドに登った左腕のアシュビーから一、二塁間をゴロで破る右前打を放った。

貴重な追加点となる適時打だったとはいえ、安打はこの1本のみ。

この日は5打数1安打1打点、3三振。八回は1点を加え、なおも2死満塁で打席が回るも3球三振。最後は外角低め、ボール球になるスライダーにタイミングを外され、バットは空を切った。本調子には程遠いのが実情だ。

大谷はこの日、投手として第4戦に先発することが正式決定したが、当初の予定は1戦目だった。首脳陣はフィリーズ戦から続く打撃不振を危惧、先発登板日を先送りして打席に集中させようと配慮したとも言われるものの、チーム周辺には、これが裏目だったという指摘がある。打って投げての二刀流に自信をもつ大谷が、先発ローテを飛ばされたことでプライドを傷つけられたというのだ。

大谷はプレーオフ初の白星を挙げた5日のフィリーズ戦後、二刀流を続ける理由についてこんなふうに言っている。

「できると思っているからというのが一番。それが自分の色であり、強みだと思っている。（投打）どちらもチームのプラスになるのなら、それは自分にしかできない役割だと思うので、それをこなしていくのが今の仕事だと思っている」

レギュラーシーズン最後の3試合は、いずれも無失点。投手として尻上がりに調子を上げ、プレーオフでも強打のフィリーズ相手に好投した。

投打の二刀流は自分にしかできない役割。どちらもチームのプラスになるなら、それをこなすのが自分の仕事だと思っているのに、先発を先送りされた。つまり大谷ではなく、他の投手を使った方がチームにとってプラスという判断が働いた--少なくとも本人はそう受け取ったのではないか。

おまけに、初戦のスネル（32）は8回を1安打無失点、10奪三振。この日の山本（27）は9回を3安打1失点でメジャー初の完投勝利。大谷に代わって先発した2人が、今季最高勝率をマークした強豪相手にほぼ完璧な投球をして勝利を手繰り寄せたのだ。

大谷は「自分にしかできない」と、打撃はもちろん、投球にも絶対的な自信をもっている。それだけに先発を先送りされたことと、2人の好投によって気持ちが揺らいだとしても不思議ではない。

リーグ優勝決定シリーズ第3〜5戦は、舞台を本拠地のロスに移して行われる。大谷はフィリーズ左腕投手陣の横の揺さぶりによって打撃を崩されたといわれるが、不振の原因が精神面にもあるとすれば今後が心配だ。

16日に本拠地で会見した大谷は打撃について「ベッツ、ヘルナンデスにしっかりといい形でつなげるのが一番基本的な役割」と説明。第4戦の登板に向けては「（山本、佐々木に）負けないくらいの気持ちで投げられれば」と意気込みを口にした。

◇ ◇ ◇

そんな大谷は重度のプレッシャーに加え、米国人が抱いている「差別的敵愾心」とも戦わなくてはいけない。いったいどういうことか。チームメイトはともかく、現地の米国人は腹の底で大谷のことをどう見ているのか。

