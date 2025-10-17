◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルワーズの怪物新人、Ｊ・ミジオロウスキー投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の敵地・ドジャース戦で１回途中から２番手で登板し、５回０／３を３安打２失点９奪三振で降板した。球数７３球だった。

オープナーとして第１戦に続いて先発した救援左腕アシュビーの後を受け、１点ビハインドの初回１死一、二塁でマウンドへ。エドマンをカーブ、Ｔ・ヘルナンデスを１０１・９マイル（約１６４キロ）直球で連続三振に斬ってピンチを脱した。味方が同点に追いついた直後の２回。２死から９番パヘスには最速１０２・５マイル（約１６５キロ）を計測。三塁内野安打を許したが、続く大谷翔平投手（３１）を二ゴロに仕留めた。

３回、４回はともに２三振を奪って３者凡退。５回２死で迎えた大谷とこの日２度目の対戦では２球で追い込み、３球目の８８・１マイル（約１４１・８キロ）カーブで空振り三振。レギュラーシーズンでは７月に先頭打者本塁打を浴びている二刀流のスーパースターを大舞台で圧倒した。６回１死まで１１者連続アウト。しかし、スミスにこの日初めて外野へのヒットとなる左前打を許すと、続くフリーマンに四球で一、二塁とされ、５番エドマンに勝ち越しの中前適時打を浴びた。ここでマーフィー監督が投手交代を告げた。なおも１死一、三塁で登板した３番手ウリーベが２死から一塁にけん制悪送球。怪物新人に２失点目が記録された。

身長２０１センチ、最速１０４・３マイル（約１６７・９キロ）を誇り、オールスターにも選出されたミジオロウスキーは、６日（同７日）に行われたカブスとの地区シリーズ第２戦で３回からリリーフ登板。ポストシーズン初マウンドで３イニングを１安打無失点４奪三振と好投し、初勝利を挙げた。この試合では５７球のうち１２球が１０２マイル（約１６４・２キロ）を超え、球速の公式計測が開始された０８年以降では１試合最多の記録だった。

２勝２敗で迎えた同第５戦では１点リードの２回から登板。４番鈴木誠也に１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を同点ソロとされたが、４回３安打１失点３Ｋで再び勝利投手となっていた。