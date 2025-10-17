大谷＆ベッツで先制打…1回からミジオロウスキーが登板

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で出場し、初回に三塁打を放った。続くムーキー・ベッツ内野手の二塁打で先制。さらに1死後にフレディ・フリーマン内野手に四球を与えたところで、ブルワーズは投手交代。“怪物”を送り込んだ。

ブルワーズの先発は左腕アーロン・アシュビー投手だった。しかし、大谷に右翼線に三塁打を浴び、続くベッツにも二塁打。スミスは空振り三振に打ち取ったが、フリーマンに四球を与えた。そこでパット・マーフィー監督がマウンドへ。2番手に送り込んだのはジェイコブ・ミジオロウスキー投手だった。

100マイル超える直球を連発する怪物剛腕。トミー・エドマン外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手を連続三振で切り抜けた。初回の最速は102.2マイル（約164.5キロ）。SNSも「出てきちゃった」「点取れる気がしない」「ミジオロウスキーやばすぎるよな」と注目していた。（Full-Count編集部）