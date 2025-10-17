¤Ê¤¼¡ÖÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤¹¿Í¡×¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤¼¡ÖÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤¹¿Í¡×¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¿®¶Ä¤Î¸Â³¦
¡ÖÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¹¤¯¿»Æ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤òËüÇ½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¿®Êô¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê£»¨¤ÇÉÔ³Î¼Â¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÍý¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Î¸Â³¦¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÏÀÍý¤Ï²áµî¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë
¡¡¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á°Äó¾ò·ï¤ä´ûÂ¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë·ëÏÀ¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢²áµî¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÊÑ²½¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÍý¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê²ò¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤µ¤è¤ê¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âºÇ¤âÏÀÍýÅª¤Ê°Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¡ÖÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤¹¿Í¡×¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ï´¶¾ð¤äÄ¾´¶¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¤Äó°Æ¤¬É¬¤º¤·¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¶¦´¶¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò·Ú»ë¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼Â¹ÔÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÀÍý¤òÄ¶¤¨¤ë½ÀÆð¤µ¤¬É¬Í×
¡¡¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤òÈÝÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¾´¶¡¢·Ð¸³¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÏÀÍýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÀÍý¤ÈÈóÏÀÍý¤ÎÎ¾Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¡¢ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Ï½ÅÍ×¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËüÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸Â³¦¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¾´¶¤ä·Ð¸³¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÀÍý¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢½ÀÆð¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤³¤½¡Ö¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢ÏÀÍý¤È½ÀÆð¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£