『神の海老』が、ついにバーガーに！フレッシュネスバーガー、贅沢3尾使用の限定メニュー
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年10月22日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、ブランド海老である『神の海老』を使用した「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」と「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」を期間限定で発売する。
■2024年モンドセレクション金賞受賞！『神の伸ばし海老』を贅沢に3尾使用！
プリッと弾む食感と濃厚な旨みを誇るブランド海老『神の海老』を使った限定バーガーが、この秋フレッシュネスに登場。大分特産の青柚子胡椒を効かせた和風仕立てと、ハワイの人気フードを再現したガーリック仕立ての2種類。海老好き必見の贅沢な一品。
※『神の海老』は東洋冷蔵株式会社の登録商標。
『神の海老』は、一般的なバナメイエビと比べて旨味成分が約1.5倍。100％海水で育てられることで身が引き締まり、プリッとした歯ごたえと豊かな風味が特徴だ。世界のエビの産地を知る水産商社が厳選し、育成・加工・出荷までの全工程にこだわり抜いた美味しい海老。水揚げから工場搬入までわずか3時間以内、加工の工程も短時間で行う徹底管理により、高鮮度をそのままキープ。店内で1尾ずつ丁寧にフリッター仕立てにし、外はカリッと、中はジューシーに。
サイドメニューの揚げたてポテトには、シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースが新登場！
秋が深まり食欲が増すこの時期、素材にこだわった一品を是非、楽しもう。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：
神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ 890円
神の海老バーガー ガーリックシュリンプ 890円
ディップポテト 生姜醬油マヨソース 390円
（レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可能）
・販売期間：
2025年10月22日（水）〜2025年11月18日（火）
・販売店舗：
全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。
※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。 予めご了承のこと。
※海老の尻尾も食べられる。口に刺さらないよう十分に注意のこと。
ポスターイメージ
■うま味たっぷりの極上の味『神の海老』を3尾使用
神の海老
『神の海老』は養殖のバナメイ海老。産地はエクアドルで綺麗な海の水を引き込んだ養殖場による、100％海水養殖で丁寧に育てられ、大きな身とプリプリの食感。そしてうま味と栄養価の高いエビに育つ。エビは加熱時の縮み防止などの目的で保水処理を行うことがあるが、『神の海老』は保水処理を行わず、エビ本来の味を楽しめる。
https://www.toyoreizo.com/product/kami_no_ebi.html
今回の商品は3尾を贅沢にサンド。バーガーからはみ出る豪快な見た目はインパクト抜群。口の中いっぱいに海老の旨みが広がる。
〇神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ
フリット仕立てにした海老を贅沢に３尾使用。
自家製タルタルソースに大分特産の青柚子胡椒と青のりを合わせた、店内仕込みの特製柚子胡椒タルタルソースをたっぷりトッピング。爽やかな辛味と香り、磯の風味が海老の旨味を一層引き立てる。
神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ
〇神の海老バーガー ガーリックシュリンプ
フリット仕立てにした海老を贅沢に３尾使用。ゴロッと具材感のある自家製タルタルソースにパンチが効いたガーリックソースを合わせました。アクセントに程良い酸味の紫キャベツマリネをトッピング。ハワイの人気フードをハンバーガーで再現した。
神の海老バーガー ガーリックシュリンプ
〇ディップポテト 生姜醬油マヨソース
シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースを揚げたてアツアツ！北海道産の皮付きフライドポテトにたっぷりとディップして楽しめる。神の海老バーガーとの相性も抜群だ。 ※北海道産フライドポテトＲのみ
ディップポテト 生姜醬油マヨソース
■公式SNS・公式アプリにてお得に楽しもう！
フレッシュネスバーガーの公式SNS（X/Instagram）や公式アプリにてプレゼント企画やお得なクーポンを配信。是非、フォロー・会員登録をしてお得にお楽しみください。キャンペーンの詳細は下記よりCHECK！
・神の海老バーガー詳細ページ：
https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/shrimp2025/?utm_source=release&utm_medium=release-shrimp2025
・X：https://twitter.com/Freshness_1992
・Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
・アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■フレッシュネスバーガー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■2024年モンドセレクション金賞受賞！『神の伸ばし海老』を贅沢に3尾使用！
プリッと弾む食感と濃厚な旨みを誇るブランド海老『神の海老』を使った限定バーガーが、この秋フレッシュネスに登場。大分特産の青柚子胡椒を効かせた和風仕立てと、ハワイの人気フードを再現したガーリック仕立ての2種類。海老好き必見の贅沢な一品。
※『神の海老』は東洋冷蔵株式会社の登録商標。
サイドメニューの揚げたてポテトには、シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースが新登場！
秋が深まり食欲が増すこの時期、素材にこだわった一品を是非、楽しもう。
【商品概要】
・商品名・価格（税込）：
神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ 890円
神の海老バーガー ガーリックシュリンプ 890円
ディップポテト 生姜醬油マヨソース 390円
（レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可能）
・販売期間：
2025年10月22日（水）〜2025年11月18日（火）
・販売店舗：
全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。
※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。 予めご了承のこと。
※海老の尻尾も食べられる。口に刺さらないよう十分に注意のこと。
ポスターイメージ
■うま味たっぷりの極上の味『神の海老』を3尾使用
神の海老
『神の海老』は養殖のバナメイ海老。産地はエクアドルで綺麗な海の水を引き込んだ養殖場による、100％海水養殖で丁寧に育てられ、大きな身とプリプリの食感。そしてうま味と栄養価の高いエビに育つ。エビは加熱時の縮み防止などの目的で保水処理を行うことがあるが、『神の海老』は保水処理を行わず、エビ本来の味を楽しめる。
https://www.toyoreizo.com/product/kami_no_ebi.html
今回の商品は3尾を贅沢にサンド。バーガーからはみ出る豪快な見た目はインパクト抜群。口の中いっぱいに海老の旨みが広がる。
〇神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ
フリット仕立てにした海老を贅沢に３尾使用。
自家製タルタルソースに大分特産の青柚子胡椒と青のりを合わせた、店内仕込みの特製柚子胡椒タルタルソースをたっぷりトッピング。爽やかな辛味と香り、磯の風味が海老の旨味を一層引き立てる。
神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ
〇神の海老バーガー ガーリックシュリンプ
フリット仕立てにした海老を贅沢に３尾使用。ゴロッと具材感のある自家製タルタルソースにパンチが効いたガーリックソースを合わせました。アクセントに程良い酸味の紫キャベツマリネをトッピング。ハワイの人気フードをハンバーガーで再現した。
神の海老バーガー ガーリックシュリンプ
〇ディップポテト 生姜醬油マヨソース
シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソースを揚げたてアツアツ！北海道産の皮付きフライドポテトにたっぷりとディップして楽しめる。神の海老バーガーとの相性も抜群だ。 ※北海道産フライドポテトＲのみ
ディップポテト 生姜醬油マヨソース
■公式SNS・公式アプリにてお得に楽しもう！
フレッシュネスバーガーの公式SNS（X/Instagram）や公式アプリにてプレゼント企画やお得なクーポンを配信。是非、フォロー・会員登録をしてお得にお楽しみください。キャンペーンの詳細は下記よりCHECK！
・神の海老バーガー詳細ページ：
https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/shrimp2025/?utm_source=release&utm_medium=release-shrimp2025
・X：https://twitter.com/Freshness_1992
・Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
・アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■フレッシュネスバーガー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ