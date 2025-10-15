【Minimal クリスマスケーキ】一種のカカオで奏でる、6層の贅沢ショコラ♡

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」から、今年も特別なクリスマスケーキが登場します。2025年10月21日(火)より予約が始まる「Minimal クリスマスケーキ -2025-」は、ハイチ産カカオ豆を使用し、同じ豆からダーク・ミルク・ホワイトの3種を創り出した、唯一無二のケーキ。全6層の構成で、濃厚ながらも軽やかな味わいを堪能できます。

ハイチ産カカオが織りなす、6層のショコラ体験

「Minimal クリスマスケーキ -2025-」は、一種のハイチ産カカオ豆から3つのチョコレートを作り分けた、Bean to Bar専門店ならではの逸品。

極深煎り焙煎のガトーショコラに、軽やかなホワイトチョコムース、まろやかなミルクチョコレート、そして爽やかなオレンジジュレが重なり、複雑でありながら調和の取れた味わいを生み出します。

ピーカンナッツのプラリネが加わることで、香ばしさと甘みが広がり、ひと口ごとに“味の物語”が展開されるようです。

Bean to Barの哲学が生む、素材を活かすおいしさ

Minimalのチョコレートづくりは、世界中のカカオ農家と協働し、発酵や乾燥の段階から丁寧に手がけるところから始まります。

カカオそのものの香りや味わいを最大限に引き出す“引き算の思想”を大切にし、チームの職人たちが一つひとつ手仕事で仕上げます。

国内外で101の国際賞を受賞した確かな技術が、今年のクリスマスケーキにも息づいています。シンプルでありながら、心に残る深い余韻が感じられるはずです。

Minimalのクリスマスケーキで、特別な夜を♡

今年の「Minimal クリスマスケーキ -2025-」は、まさに“チョコレートを味わうためのケーキ”。価格は5,940円（税込）で、10月21日(火)よりオンラインストアと各店舗にて予約開始です。

ハイチ産カカオが奏でる奥行きのある香りと、オレンジの酸味が織りなす幸せな余韻を、ぜひ大切な人と一緒に楽しんでみてください♪

一年のご褒美にぴったりの、心まで満たされるショコラ体験を。