¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï2¡Ý3¤ÇÆüËÜ¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤Ï¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Î·ë²Ì¤Ï¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¡£¸åÈ¾¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÏWÇÕËÜÈÖ¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤âº£¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡£Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ïº¤Æñ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Á°Àï¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¶¼°Ò¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¥Ñ¥¦¥í¥¨¥ó¥ê¥±¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¤¬Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾7Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òMFÆîÌîÂó¼Â¤ËÃ¥¤ï¤ì¼ºÅÀ¡£Æ±17Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF°ËÅì½ãÌé¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎMÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±26Ê¬¡¢CK¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤º¤«19Ê¬´Ö¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÆüËÜÀï¤ÎÀïÀÓ¤Ï11¾¡2Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¹õÀ±¡£3¼ºÅÀ¤â²áµî¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£Ç¯5·î°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£