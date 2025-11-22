¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎMF¥«¥¼¥ß¥í¤ò¡Ö´°àú¤ÊÁª¼ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ÎºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°5ÅÙ¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£¡ØMETRO¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¼¥ß¥í¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·