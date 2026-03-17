ブラジルサッカー連盟は現地３月16日、フランス（３月26日）、クロアチア（同31日）との親善試合に臨むブラジル代表のメンバーを発表した。度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりの復帰が期待されたネイマールは、引き続き選外となった。現地メディア『ESPN Brasil』によれば、セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、コンディション面で招集を見送ったと明かした。「これは技術的な評価ではなく、身体的な評価だ。