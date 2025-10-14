¥Ý¥±¥Ôー¥¹¡ß¥¸ー¥æー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì¡ª¤Û¤Ã¤³¤êÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¸ー¥æー¤¬2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ôー¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Æü¾ï¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¥Ü¥¢¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Ë¤ÏÂç¿Í¤È¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñー¥«¤Ê¤É¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥¸ー¥æー¡ß¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤ÎÅß¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à
WOMEN
¥¸ー¥æー¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥¢¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥Ü¥¢ÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£ー¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢²Ä°¦¤µËþÅÀ¡ªÅß¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
GiRLS by PEACH JOHN¡ß¥Ï¥íー¥¥Æ¥£♡¥¬ー¥êー¤Ê¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂç½¼¼Â¡ª¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë
KIDS
¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¢ÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ä¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¡¢Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÈ¤«¤¤Åß¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥±¥Ôー¥¹¡ß¥¸ー¥æー¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
¥¸ー¥æー¤Î¡Ö¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIVE STATION¡×¤Ç°ìÂÀè¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë19:00～20:00¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, Ⓡ, and character names are trademarks of Nintendo.
²Ä°¦¤µËþºÜ¡ª¥Ý¥±¥Ôー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅß¤ò³Ú¤·¤¯
¥¸ー¥æー¡ß¥Ý¥±¥Ôー¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´¨¤¤Åß¤â²Ä°¦¤¯²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ë¤Ï¥Ü¥¢¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥¥Ã¥º¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢Åß¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡