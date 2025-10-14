セブン‐イレブンに『Pokémon LEGENDS Z-A』と『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition』の発売を記念したポケモンオリジナルパッケージのフードやお菓子が登場！

メガシンカポケモンをデザインしたおむすびやサンドイッチのほか、ピカチュウたちをパッケージに描いたスイーツなどがラインナップされます☆

セブン‐イレブン「ポケモンオリジナルパッケージ」

セブン‐イレブンが『Pokémon LEGENDS Z-A』と『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition』の発売を記念したキャンペーンを実施。

ポケモンたちをプリントしたオリジナルパッケージのフードやスイーツが販売されます。

さらにポケモンオリジナルパッケージのフードやスイーツの購入で応募できる「ポケモンみっけ！」応募抽選キャンペーンを開催。

応募するともれなくもらえるデジタル壁紙も用意されます。

ほかにも、対象商品の購入でもらえる「オリジナルA4クリアファイル プレゼントキャンペーン」など、セブン‐イレブンならではの特別企画が盛りだくさんです☆

※「ポケモンオリジナルパッケージ」はパッケージのみの変更となります

オムライスおむすびトマトソース：メガカイリュー

価格：213.84円（税込）

発売日：2025年10月16日（木）〜

販売エリア：全国

鶏肉・玉ねぎ・にんじんを混ぜ込んだ甘酸っぱいケチャップライスにトマトソースを組み合わせ、ふんわりと焼いたオムレツを添えたおむすび。

パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』に新登場するメガシンカポケモン、メガカイリューがデザインされています。

たんぱく質が摂れる チキン&チリ：メガリザードンX・メガリザードンY

価格：432円（税込）

発売日：2025年10月14日（火）〜

販売エリア：全国

ローストチキンと半熟ゆで玉子、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。

パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するメガシンカポケモン、メガリザードンX・メガリザードンYがプリントされています。

※辛みの苦手な方は注意ください

たんぱく質が摂れる チキンロール：メガサーナイト

価格：421.20円（税込）

発売日：2025年10月14日（火）〜

販売エリア：全国

パッケージに『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するメガシンカポケモン、メガサーナイトをデザインした「たんぱく質が摂れる チキンロール」

ロールパンに食感の良いにんじん・玉ねぎ・ブロッコリーを混ぜ合わせたサラダチキンを挟み、ぷちぷちとした食感のマスタードでアクセントを加えた、食べ応えのある仕立てです。

ずっしり草もち：チコリータ

価格：203.04円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）〜

販売エリア：全国

『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、チコリータをプリントした「ずっしり草もち」

よもぎの風味豊かな餅生地で、北海道十勝産小豆使用のなめらかなこしあんを包んでいます。

王道の生どら焼 粒あん＆ホイップ：ポカブ

価格：205.20円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）〜

販売エリア：全国

ふんわりしっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆使用の粒あんとホイップクリームを挟んだ「王道の生どら焼 粒あん＆ホイップ」

パッケージにプリントされた『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ポカブがかわいい☆

たっぷりホイップのダブルシュー：ワニノコ

価格：199.80円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）〜

販売エリア：全国

『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ワニノコをパッケージに描いた「たっぷりホイップのダブルシュー」

こだわり卵を使用したカスタードとたっぷりのホイップの2種類のクリームが味わえるシュークリームです。

濃厚バニラのカスタードシュー：ピカチュウ

価格：172.80円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）〜

販売エリア：全国

パッケージにピカチュウをデザインした「濃厚バニラのカスタードシュー」もラインナップ。

バニラビーンズを鞘（さや）ごとすり潰したペーストを使用した、こだわりカスタードのシュークリームです。

かぼちゃの濃厚プリン：パンプジン

価格：291.60円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）〜

販売エリア：全国

ほろ苦いカラメルソースとくちどけの良いホイップクリームを合わせた濃厚な味わいのかぼちゃプリン。

パッケージにはセブン‐イレブンにちなんで、ポケモンずかんNo.0711のパンプジンがデザインされています。

北海道産男爵のポテトサラダ：モンスターボール

価格：213.84円（税込）

発売日：2025年10月13日（月）〜

販売エリア：沖縄県除く全国

パッケージにモンスターボールをデザインした「北海道産男爵のポテトサラダ」

甘みとホクホクした食感が特長のじゃがいも「北海道産男爵」を使用した野菜の味や食感を楽しめるポテトサラダです。

味しみ玉こんにゃく：スーパーボール

価格：278.64円（税込）

発売日：2025年10月14日（火）〜

販売エリア：全国

スーパーボールをプリントしたパッケージが存在感抜群な「味しみ玉こんにゃく」

醤油・みりん・かつお出汁で煮込み、中まで味が染み込んだ冷たいままでも美味しい玉こんにゃくです。

ミートボールとタコさんウインナー：ハイパーボール

価格：321.84円（税込）

発売日：2025年10月13日（月）〜

販売エリア：全国

ハイパーボールのパッケージで登場する「ミートボールとタコさんウインナー」

冷たくても美味しいミートボールにナポリタンとタコさんウインナーを組み合わせています。

※パッケージのみの変更となります

※商品名・価格・商品パッケージは変更になる場合があります

※地域により商品の規格や価格・発売日が異なる場合があります

※販売開始時間は店舗や商品によって異なります

※在庫切れ、取り扱いのない場合があります

「ポケモンみっけ！」応募抽選キャンペーン

オリジナルパッケージ商品の購入で応募できる「ポケモンみっけ！」応募抽選キャンペーンを開催。

ポケモンルーム宿泊券やオリジナルタンブラー（3種セット）が抽選で当たります。

また、応募するともれなくもらえるデジタル壁紙がもらえるキャンペーンです。

20シリアルコース：ポケモンルーム宿泊券

応募ポイント：20シリアル

当選人数：14組

※1組1泊4名まで

展開施設：東京都・京都府・大阪府計10施設

ベッドで寝ているカビゴンをはじめ、キッチンやバスルームなど100匹のポケモンがお出迎えしてくれるポケモンルーム宿泊券。

客室全体がポケモンに囲まれた滞在は、きっと忘れられない体験となるはずです。

3シリアルコース：オリジナルタンブラー 3種セット（ポケモンデザイン）

応募ポイント：3シリアル

当選人数：3種セット計100名

ワニノコ、チコリータ、ポカブがデザインされたタンブラー3種セット。

『Pokémon LEGENDS Z-A』の最初のパートナーの3匹が揃ったキャンペーンならではのグッズです。

1シリアルコース：セブン‐イレブン専用QUOカードPay（1,000円分）

応募ポイント：1シリアル

1シリアルから応募できるコースも用意。

「セブン‐イレブン専用QUOカードPay」1,000円分が当たります。

オリジナル壁紙（全16種）

どのコースに応募しても必ずもらえるオリジナル壁紙は、全部で16種類。

メガシンカポケモン13匹と、『Pokémon LEGENDS Z-A』パートナーポケモン3匹のオリジナル壁紙で、1度もらった壁紙は重複しないので、コレクションにもぴったりの景品です。

※対象のポケモンオリジナルパッケージ商品を1個買うごとにシリアルナンバーが1つ発行されます。2個買うとシリアルナンバーは2つ発行されます

※応募に使ったシリアルナンバーは繰り返し利用することはできません

※当選は応募後に即時抽選され表示されます。また、マイページにも表示されます

※画像イメージです。デザインは変更になる場合があります

※詳しくはセブン‐イレブン公式ホームページを確認ください

対象商品を一度に2個買うと「オリジナルA4クリアファイルプレゼント」キャンペーン

実施期間：2025年10月16日（木）〜 ※なくなり次第終了

キャンペーン内容：対象商品を一度に2個購入するとオリジナルA4クリアファイルを1枚プレゼントします。

対象商品・価格：

・森永製菓 板チョコアイス 216円（税込）

・森永製菓 バニラモナカジャンボ 194.40円（税込）

・フタバ食品 ダンディーチョコレート 237.60円（税込）

・ロッテ 爽バニラ 194.40円（税込）

・江崎グリコ パピコチョココーヒー 205.20円（税込）

※店舗によって商品名・価格が異なる場合があります

※在庫切れ、取り扱いのない場合があります

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

種類：全5種類

対象商品購入でもらえる「オリジナルA4クリアファイル プレゼントキャンペーン」も実施。

黒の背景にメガシンカポケモンを大きくあしらったクールなデザインのクリアファイルです。

※店舗へのお問合せはお控えください

『Pokémon LEGENDS Z-A』『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition』の発売を記念したスペシャル企画。

セブン‐イレブン「ポケモンオリジナルパッケージ」は、2025年10月13日より順次販売開始です☆

※画像はイメージです

