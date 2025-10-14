¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¤ÎXiaomi 15¡¢3Ëü±ßOFF¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤ì
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯10·î14Æü¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi 15¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
152.3mm¡Ê¹â¤µ¡Ë¡ß71.2mm¡ÊÉý¡Ë¡ß8.08mm¡Ê¸ü¤µ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢½Å¤µ¤â¤¿¤Ã¤¿191g¤È·Ú¤¤¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¡ÖXiaomi 15¡×¤¬Ìó3Ëü±ß°ú¤¡ª ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¤¬¤ªÆÀ
Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 15¡×¤¬25%¥ª¥Õ¤ÇÅÐ¾ì¡£2025Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ìó3Ëü±ß°ú¤¤ÎÄ¶ÆÃ²Á¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç94¡ó¤Î²èÌÌÀêÍÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢6.36¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤ò¼Â¸½¡£Æ°²è»ëÄ°¤ÎË×Æþ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
CrystalRes AMOLED¡Ê2670¡ß1200¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£ºÇÂçµ±ÅÙ¤Ï3200¥Ë¥È¤Ç¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤â²èÌÌ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í¥½¨¡ª ¿ÍÊª¤«¤éÉ÷·Ê¤Þ¤Ç¥×¥íÊÂ¤ß¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥é¥¤¥«¶¦Æ±³«È¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢14mm¤«¤é120mm¤Þ¤Ç¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¹³Ñ¤äË¾±ó¤Î»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¡¢FÃÍ1.62¤ÎÂç¸ý·Â¤ÈÍ¥¤ì¤¿¸÷³ØÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥«Summilux¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¡£°Å½ê¤äÏª¸÷»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Light Fusion 900Âç·¿¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¸÷±Æ¤âÉ½¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀºÅÙ¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ç¤ï¤º¤«0.6ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»£±ÆOK¡£
¥é¥¤¥«¤Î¥Ó¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤òÌÏ¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥Õ¥ì¡¼¥àµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì1Âæ¤Ç¼Ì¿¿¤äÆ°²è»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Ç¥¢¥×¥ê¤â¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°ºî¤·¤Þ¤¹¤è
¹âÀÇ½¤Ê¡ÖSnapdragon 8 Elite Mobile Platform¡× ¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Ê¤¬¤é¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Xiaomi IceLoopÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢Ç®¤ÎÊü»¶¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ç¤â¥µ¥¯¥µ¥¯Í·¤Ù¤Æ¡¢È¯Ç®¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
90W½ÐÎÏ¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖXiaomi ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£5240mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄ¹»þ´Ö»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ØÌæ¤ò3D¤ÇµÏ¿¤¹¤ëÄ¶²»ÇÈ¼°»ØÌæÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é»£±Æ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯10·î14Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
