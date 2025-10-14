LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で、対象作品を全話無料で読める機能「∞無料（無限無料）」を開始した。

「∞無料（無限無料）」は、対象作品を完結まで待たずに読むことができる機能。一部作品には一部先読み有料話があるが、毎週、無料話に切り替わる。なお、完全無料話へ切り替えた後に一定期間が経つと、一部の話が無料チャージ話に変更される。

14日時点での対象作品は、「クナ先生の園児観察日誌（作：GUNA）」、「終焉がやってきた（原作／作画：ウクちゃん、作画監修：yaongyi）」、「トラック運転手のハイタ・ツイン卿（作：maja）」、「泣きむしトラのココ（作：KIMONG）」、「ハムぐらし（作：itsun）」、「マルは子犬。（作：mojo）」の6作品。

また20日までに計16作品が毎日新たに追加される。

「∞無料（無限無料）」リリース記念イベント

期間中、「∞無料（無限無料）」対象作品の読み終わりにあるバナーをタップするとマンガコインや時短アイテムなどが当たるガチャを回せるチケットが貰える。1作品につき20枚獲得可能。

さらに、対象の16作品を全てでガチャチケットを獲得するともれなく「100マンガコイン」が後日プレゼントされる。進呈時期は11月中。有効期限は30日間となる。キャンペーン期間は31日まで。

また「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストすると抽選で1万円分の「QUOカードPay」が当たるキャンペーンも実施中。キャンペーン期間は20日まで。