モビルス<4370.T>はストップ安の水準の４９７円でウリ気配となっている。同社は前週末１０日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を２２億９８００万円（前期比２３．９％増）、最終損益予想を４５００万円の赤字（前期は９０００万円の黒字）とした。赤字に転落する見通しとなっており、失望売りが膨らんでいる。



人件費・採用費やオフィス移転に伴うコストの増加などから単体業績で大幅な減益を見込む。加えて、連結子会社でＡＩエージェント事業の立ち上げを進めるｖｏｔｔｉａへの先行投資を計画している。



２５年８月期の連結決算は売上高が１８億５４００万円だった。同社は２５年８月期第３四半期（３～５月）から連結決算に移行した。単独決算だった前の期は売上高が１５億３４００万円、最終損益が７億３１００万円の赤字だった。主力のＳａａＳサービスは大規模のオペレーターを有するコンタクトセンターでの利用が始まるなど案件が大型化したうえ、生成ＡＩ関連の同社製品「ＭｏｏＡ（ムーア）」の導入が進み大幅な増収になった。



出所：MINKABU PRESS