Snow Manのメンバー・目黒蓮が自身のInstagramを更新。本日からスタートしたTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』への想いを明かした。

写真：目黒蓮が投稿した『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

■目黒蓮「参加できる喜びを噛み締めながら過ごしてます！」

目黒蓮にとって、初めての日曜劇場出演作である『ザ・ロイヤルファミリー』。“物語の鍵を握る重要な人物”ということ以外は謎に包まれている役どころだ。

そんな『ザ・ロイヤルファミリー』初回放送直前に投稿したInstagramでは、「監督、スタッフのみなさん、妻夫木さんをはじめとする出演者のみなさんと大切に、大切に、作品作りに挑んでいます」「本当に熱と、愛のあるみなさんに囲まれてこの作品に参加できる喜びを噛み締めながら過ごしてます！」と熱い想いを吐露。

続けて、「競馬が好きな方も、競馬に馴染みがない方も、たくさんの人が魅了される物語だと思います」と断言し、「日曜日21時からザ・ロイヤルファミリーよろしくお願いします！」と締めくくり、前髪を下ろし、メガネをかけて、パーカー＆デニムというナチュラルスタイルな目黒蓮のドラマオフショットを披露。

自然をバックに見せる、愛くるしい笑顏にも注目だ。

■ドラマ情報

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』

10/12（日）21：00～22:09（※初回15分拡大）

毎週日曜日21：00～21:54

https://www.tbs.co.jp/RoyalFamily_tbs/

■写真：目黒蓮が投稿した『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット