全20種のスイーツを心ゆくまで堪能！！「ランチ＆シャインマスカットスイーツビュッフェ」
創業90周年を迎える節目となる2025年、ホテルの歴史やアイデンティティを受け継ぎ、時代を超えて愛される空間へと生まれ変わった、リーガロイヤルホテル大阪「ヴィニェット コレクション」。食の都、天下の台所の大阪でも大人気のビュッフェレストラン「オールデイダイニング リモネ」をご紹介します。
スイーツもお料理も、好きなものを好きなだけ楽しみたい！という贅沢なビュッフェが楽しめるランチビュッフェ、お料理からスイーツまで約50種類、スイーツは全20種類！秋にぴったりのシャインマスカットをふんだんに使用したパティシエ特製スイーツが全て食べ放題
ライブ感満載のスタンドクッキング
目の前で、出来たてをいただけるライブ感満載のスタンドクッキングは全2種類。
目の前で絞りたてをいただける、シャインマスカットのモンブラン、爽やかなマスカットの風味とまろやかな栗の味わい、秋の味覚をぎゅっと織り交ぜた、とっておきのスイーツ
京丹波高原豚のロースト ソース・ピカント
シェフが目の前で切り立てを提供する、京丹波高原豚のロースト ソース・ピカント
大きな肉厚の、京丹波高原豚を豪快に切り分ける光景は、写真や動画撮影も必見です！
お肉もお魚もバラエティ豊かなラインナップ
お料理も充実。ローストビーフとナッツのサラダ シードルソース、季節のフルーツと生ハム、海老とアヴォカドのスモーブローなど、お肉や魚介もバラエティ豊かなラインナップ
広々とした店内で、窓から緑を望む開放感溢れる空間にてお食事をお楽しみいただけます。
スイーツからお料理まで心ゆくまで堪能
自分好みの一皿を盛りつけるのもお楽しみ
スイーツからお料理まで好きなものを、自分好みの一皿へと盛り付けるのもビュッフェのおたのしみ、世界各国のお料理をいただけるのも、こちらのビュッフェならではの醍醐味
シャインマスカットをふんだんに使用したスイーツ
可愛らしいシャインマスカットをふんだんに使用したスイーツ。シャインマスカットのスワンシューやシャインマスカットのショートケーキにシャインマスカットのタルトなど、スイーツを心ゆくまでお楽しみいただけます。
世界を旅するオータムビュッフェ
ランチ＆シャインマスカットスイーツビュッフェ
平日 11:30～15:00
土・日・祝 11:30～／13:30～
※90分制
料金：大人 6,831円／小学生 4,554円
※税金・サービス料を含みます
※フリーソフトドリンク付
※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料
※会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンラインご予約で、会員限定特別料金（平日 5,900円/土日祝6,200円）