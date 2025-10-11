“無断トレース疑惑”が浮上中のイラストレーター・江口寿史氏をめぐり、本人が過去にX（旧ツイッター）で公開していた、ある“リスト”が掘り返されて物議を醸している。

【写真】10歳の芦田愛菜、佳子さまも…江口氏の衝撃「女性リスト」

10歳の芦田愛菜、佳子さまを“リストアップ”

今年69歳となってもなお、現役の人気イラストレーターとして活躍してきた江口氏。10月18日・19日にルミネ荻窪（東京）で開催予定の『中央線文化祭』の告知ビジュアルも手がけていたが、モデルとなった女性の写真を許可なくトレースしていたことが発覚。

以降、ファミリーレストラン『デニーズ』や眼鏡チェーン店『Zoff』などが広告起用していた江口氏のイラストも、さまざまな写真の“無断トレース”だったのではないかという疑惑が相次ぎ、起用側は“使用停止”や“事実確認”といった対応に追われる事態に。

「“江口氏の作品”として発表されてきたイラストは数多ありますが、ネット上では連日のように“元ネタ”とされる写真が発見され、新たな疑惑が追加され続けている状況です。そんな中、江口氏の過去の発言などにも注目が集まっていて、本人がXでポストしていた『リスト』も物議を醸しています」（スポーツ紙記者）

江口氏は、2015年6月14日に《おれが今（おもに顔、姿形が）好きな、気になる女のひとたち。グラドルばかりじゃなく女優もいればそうでない人もいるよ》（原文ママ、以下同）と投稿後、

《順不同で。中村静香、佐山彩香、西田麻衣、水樹たま、石原さとみ、綾瀬はるか、安枝瞳、紗倉まな、篠崎愛、多部未華子、クロエ・グレース・モレッツ、芦田愛菜、佳子様（もうしわけありません）、堀内敬子。以上。 画像は載せられないので各自検索するように》

と続け、さらに他ユーザーのリプライに返信する形で《あげたのは女性としての姿形の好み（エロ視線あり）でのリストなので、「女優として好きな人」はまた違います》とも綴っていた。

「感性が異常」ドン引き声が殺到

なお、芦田愛菜は当時10歳の小学生。このような10年前のポストが掘り返された今、X上には、

《これはアウトかな、さすがに》

《エロ目線ありって言葉がもうハラスメントすぎるだろ》

《性欲の対象として見てるってことでしょ？》

《エロ視線あり…？を何故わざわざ公言している…………？？》

《これを一応著名人と呼ばれる人がSNSで自ら公にしてる感性が異常すぎる》

《佳子さま入ってるの不敬すぎる》

《自分が「芸術の視点から語ってるだけ」と思っていても、その語りが実在の未成年を対象にした時点で社会的意味は変わります》

といった苦言が寄せられている。

トレースについての認識不足が指摘されていた江口氏だが、反省やアップデートしなければならないことは他にもあるのかもしれない――。