球界がザワついている。

【もっと読む】今オフ日本史上最多5人がメジャー挑戦！阪神才木は“藤川監督が後押し”、西武Wエースにヤクルト村上、巨人岡本まで

阪神の佐藤輝明（26）が11月に行われる侍ジャパンの強化試合メンバーで選外になったことに関してだ。

8日のメンバー発表会見でNPBの中村事務局長は、30人を超える選手にオファーし、コンディション面の不安もあって招集を見送った選手もいることを明かしたが、サトテルが該当するかには言及しなかった。

さるNPB関係者は、「実はサトテルの選出は内定事項でした」と、こう続ける。

「井端弘和監督は、サトテルを来春のWBC本番で三塁手として起用するプランを温めています。今オフにメジャー挑戦するヤクルトの村上宗隆は、WBCに出場できるかは不透明。そこで指揮官が白羽の矢を立てたのがサトテルだった。昨季は二軍落ちを経験するなど不振だったにもかかわらず、『30、40本塁打でもおかしくない選手』と、今年3月のオランダとの強化試合に選んだほど。今回も主力として期待していましたが、急きょ、サトテル側が辞退を申し入れたと聞きました」

「来オフともっぱらだったが…」

中村事務局長が会見で話したように、コンディションの問題で辞退したというなら、それはそれで15日から始まるCSファイナルステージに向けて不安材料といえる。

「今オフ、ポスティングでメジャー移籍するのでは、という声が聞こえてきます」

とは、在京のメディア関係者。

「実際、ヤクルトの村上をはじめ、今オフのメジャー挑戦が確実な選手のうち、阪神の才木浩人、西武の今井達也、高橋光成が今回の強化試合は選外に。メンバー入りしたのは、井端監督が巨人コーチ時代に関係が深かった岡本和真ただひとりです。サトテルのコンディションについては、たしかに9月に疲労蓄積を理由に2試合連続で欠場したものの、公式戦の最終戦で40本塁打、100打点をクリアするなど、表向きはコンディションの不安を感じさせない。

体調に問題がないにもかかわらず強化試合を辞退したということは、かねて本人が希望していたポスティングによるメジャー挑戦を球団から容認され、移籍準備を進める必要があるからではないか。そもそもサトテルは来オフにポスティングを認められるともっぱらでした。今季はリーグ優勝を果たしたうえ、40本塁打、100打点の大台に乗せた。リーグMVPの受賞も確実。その貢献度を勘案すれば、球団が1年前倒しでゴーサインを出したとしても、不思議ではありません」

複数のメジャー関係者は「サトウの移籍は来オフと聞いている」と言うのだが、9日現在、井端監督、サトテル本人は今回の選外についてコメントしていない……。

◇ ◇ ◇

ところで才木にしても、肘手術から復活して４年。エースとして期待される矢先の決断に「早すぎる」との声も多い。だが、そんな才木を“猛プッシュ”したのは他でもない藤川監督だという。いったいどういうことか。水面下で何が起きていたのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。