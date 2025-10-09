意外と知らない「がん」の危険サイン。医師が警告する4つの症状とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
舛森医師が、自身のYouTubeチャンネル「YouTube医療大学」で「放置しないで！がんのサインかもしれない危険な初期症状4選」と題した動画を公開。がんの早期発見につながる可能性のある、放置してはいけない4つの危険なサインについて解説した。
舛森医師ががんの兆候で「最も注意すべき」として最初に挙げたのは、「説明ができない体重減少」である。特に食事制限や運動をしていないにもかかわらず、短期間で体重が減少していく場合は注意が必要だという。舛森医師はその理由を「がん細胞は非常に多くのエネルギーを消費する」ためだと説明。がん細胞の増殖が身体の代謝に異常を引き起こし、意図しない体重減少につながるメカニズムを明らかにした。
次に、危険なサインとして「貧血」を指摘。がんによって「気づかないうちに、じわじわゆっくり出血がある」ことで貧血が進行する場合があるからだ。その結果として現れる疲れやすさ、階段を上った時の息切れ、めまいといった症状が、がんの診断に至るきっかけになることもあると舛森医師は語る。
3つ目は「身体のしこりや膨らみ」だ。身体の一部に新しいしこりができたり、元々あったものが大きくなったりした場合は「がんの転移の可能性」を考慮すべきだと警告する。舛森医師によると、脇や首にあるリンパ節は「免疫の細胞の関所」の役割を果たしており、がん細胞がそこを通りかかる際に免疫反応を起こして大きく腫れることがあるという。これが「リンパ節転移」の正体であると解説した。
最後に、舛森医師は「原因不明の痛み」に言及。がんが大きくなるにつれて周囲の神経や組織に浸潤し、痛みを引き起こすことがあると述べる。1ヶ月おきに痛みが強くなる、あるいは時間が経っても治らない痛みは、がんの可能性を示す重要なサインだと注意を促し、動画を締めくくった。
舛森医師ががんの兆候で「最も注意すべき」として最初に挙げたのは、「説明ができない体重減少」である。特に食事制限や運動をしていないにもかかわらず、短期間で体重が減少していく場合は注意が必要だという。舛森医師はその理由を「がん細胞は非常に多くのエネルギーを消費する」ためだと説明。がん細胞の増殖が身体の代謝に異常を引き起こし、意図しない体重減少につながるメカニズムを明らかにした。
次に、危険なサインとして「貧血」を指摘。がんによって「気づかないうちに、じわじわゆっくり出血がある」ことで貧血が進行する場合があるからだ。その結果として現れる疲れやすさ、階段を上った時の息切れ、めまいといった症状が、がんの診断に至るきっかけになることもあると舛森医師は語る。
3つ目は「身体のしこりや膨らみ」だ。身体の一部に新しいしこりができたり、元々あったものが大きくなったりした場合は「がんの転移の可能性」を考慮すべきだと警告する。舛森医師によると、脇や首にあるリンパ節は「免疫の細胞の関所」の役割を果たしており、がん細胞がそこを通りかかる際に免疫反応を起こして大きく腫れることがあるという。これが「リンパ節転移」の正体であると解説した。
最後に、舛森医師は「原因不明の痛み」に言及。がんが大きくなるにつれて周囲の神経や組織に浸潤し、痛みを引き起こすことがあると述べる。1ヶ月おきに痛みが強くなる、あるいは時間が経っても治らない痛みは、がんの可能性を示す重要なサインだと注意を促し、動画を締めくくった。
関連記事
「ただの疲れ」、あなたはまだそう思ってる？医師が警告する白血病の意外なサイン
「ただの疲れや水虫」だと思ってない？専門医が警告する“足に出る”糖尿病の危険なサイン3選
風邪に抗生物質は不要？ 傷は流水、栄養ドリンクは前借り、医師の3提言
チャンネル情報
1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。