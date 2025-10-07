「ゴローズ」のヘリテージを語る11万円の限定書籍発売　藤原ヒロシインタビューも

編集者のデッツ松田が主宰するダウトエヴリシングが、原宿発のシルバージュエリー「ゴローズ（goro’s）」についての書籍「The Heritage / goro’s」を発売する。560冊の完全限定生産で、価格は送料別11万円。ダウトエヴリシングの公式サイトで抽選販売を実施し、抽選への申込み期間は10月10日0時から19日24時まで。

【画像をもっと見る】

書籍はゴローズロゴを印刷したボックスに収めて販売する。ゴローズが特別に制作したディアスキン製ブックカバー付きで、カバーにはシリアルナンバーとゴローズのロゴが刻印されたタブが付く。また、ゴローズと縁が深い藤原ヒロシ主宰の「フラグメント デザイン（fragment design）」によるゴローズ & フラグメントのバンダナ、今回の書籍特製のゴローズポスター、5枚のポストカードがセットとなる。なお、バンダナは全5色中、1枚をランダムで同封する。

コンテンツは日英バイリンガル表記で、ゴローズを立ち上げた故・高橋吾郎氏が1960年代から制作してきたアーカイヴ作品と、今後発売されるプロダクトをメインに掲載。インタビューページでは藤原ヒロシ、写真家の長濱治、現在のゴローズロゴをデザインしたヴァルタン・クルジャンらを取り上げる。

なお、ゴローズ側は書籍を含むボックスセットに関しての内容や抽選、当選結果などについて、問い合わせを受け付けないとしている。

◾️ダウトエヴリシング：公式サイト