ヒップトーンパンツで美尻習慣♡EMSで肛門筋も効率的に強化！

忙しい現代女性の新習慣♡パス株式会社の美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」から、人気ヨガクリエイターaya監修のEMSトレーニングパンツ「イコエル ヒップトーン」が33,000円（税込）で登場。肛門筋を含む骨盤底筋を前後から挟み撃ちで刺激し、履くだけで美尻・美姿勢をサポートする新感覚の美容アイテムです♪

履くだけで骨盤底筋にアプローチ



「イコエル ヒップトーン」は、お尻と内ももにEMSパッドを配置することで肛門筋を含む骨盤底筋を効率的に刺激。

筋力は使用10分で最大約159％アップ、肛門筋は約162％アップと、短時間でも効果を実感できます。

aya監修のトレーニングメソッドと美容機器の融合で、履くだけで理想のスタイルを目指せます。

効率的EMSで深層筋まで刺激



15段階の強度調整と2種のオートモード（ノーマル／ハード）で、多彩な周波数を組み合わせ深層のインナーマッスルまでアプローチ可能。

独自技術「スイッチブーストテクノロジー」により、EMS特有のビリビリ感を抑えつつ心地よく筋肉を刺激します。大殿筋・腹直筋・腸腰筋なども同時に鍛えられ、効率的なトレーニングが叶います。

手軽で習慣化しやすい設計



コードレス＆充電式でどこでも使用可能。水をつけるだけで通電しジェル不要、洗濯機で丸洗いもOK。S～3Lまでサイズ展開があり男女兼用。

リモコン不要のワンタッチ操作で毎日の「ながら美容」に最適です。価格は33,000円（税込）で、履くだけで骨盤底筋と美尻を手軽にトレーニングできます♪

「イコエル ヒップトーン」は履くだけで肛門筋を含む骨盤底筋を効率的に鍛え、美尻・美姿勢を手軽にサポート♡独自EMS技術とaya監修メソッドにより、深層筋までしっかり刺激できます。

33,000円（税込）の新感覚パンツで、毎日の「ながら美容」を習慣化し、理想のスタイルと健康的なボディラインを手に入れましょう♪