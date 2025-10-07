有村藍里 「10kg減量」写真公開も“胸の不自然加工”にツッコミ殺到…本人が明かした真相とは

10月5日、女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里が、自身のXを更新。この1年で、約10kgの減量を達成したことを報告した。

《1年かけて約10kg減量しました》

《食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい》

こうつづり、減量前・減量後の写真を公開した有村。比べてみると、たしかに減量前の写真では、頬のあたりや二の腕がふっくらしているように見えるが、減量後はフェイスラインもすっきり、腕やお腹周りも一回り細くなった様子がうかがえる。

「有村さんは、過去に容姿へのコンプレックスから、美容整形をおこなったことを公表しています。口元の骨を切って輪郭を整える大手術で、手術は6時間、ダウンタイムは約半年という大変な内容だったそうです。整形後も努力を重ね、どんどん綺麗になっていく姿が多くのファンに支持されています。今回の減量も、有村さんなりの努力の一環だったようです」（芸能記者）

地道な努力の結果に、Xでは称賛の声が続出。《理想的な減量ですねっ》《すごい！短期間じゃなくて1年かけて10kg痩せる人が一番凄い。》《なりたい自分のために努力できる姿が素敵》などと、激変に対して好意的な意見が多数寄せられた。

だが、一方でツッコミが続出したのが、減量後の写真で胸部分の周辺に見られた加工跡だった。

《-10kgはさすがに乳無くならん？と思ってアップしたら加工跡笑ったんだけど。》

《なぜ胸をデカく見せたがるのか、、乳加工丸出しじゃん》

《時空の歪みを発見》

実際に写真を見ると、トップスの胸部あたりに、服のデザインとは異なる、歪んだような加工の跡が見受けられる。そのため、加工で胸を大きくしたのではないかと疑われてしまったようだ。

だが、真相はまったく別だったようで……。ツッコミの声が本人にも届いたようで、有村は自身のXを再度更新し、こう明かしている。

《※右の画像、胸元の3つめと4つめのボタンの間にあった少しの隙間が気になってしまい、それを埋めるために加工しています。雑な加工になってしまって申し訳ございません》

加工跡は、単なるエチケットだったようだ。これまでにも、整形を公表した際から心無い声が寄せられたことや、妹・架純との比較に苦しんできたという有村。心無い声に負けず、自分らしくあり続けてほしい。