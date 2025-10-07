レンチンだけでプロの味。編集者が10年以上作り続ける『感動焼き豚』のレシピって？

『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。

今回紹介するのは、『オレンジページ』通販担当・ヒラオ。甘辛だれが食欲をそそる、編集者が虜になったレンジ焼き豚とは？

このレシピに出会ったのは2008年。「これすごいよ」と編集担当に教えてもらったのがきっかけです。練り上げられたプロセスとおいしさに感動して、当時、担当していたオレンジページnetの「お料理e-Lesson」企画でも教えてほしい、と小田真規子先生にお願いしたのを覚えています。今でも思い入れのあるレシピです！

通販担当・ヒラオが自宅で撮影 初出は2008年刊行のムック『帰ってから作れるごはん』（絶版）。編集担当の付箋が残っていました

これが電子レンジで？ とびっくりしちゃう、香ばしさ満点の焼き豚。

『レンジ焼き豚』のレシピ

材料（4人分）

豚肩ロースかたまり肉（直径8cmくらいのもの）……300g

きゅうり……1本

〈A〉

にんにくのすりおろし……1/2かけ分

みそ……大さじ2

砂糖……大さじ2

酒……大さじ2

ごま油……小さじ1

豆板醤……小さじ1/2

作り方

（1）Aをよく混ぜ合わせる。耐熱のボール（口径20cmくらい）に豚肉を入れ、Aをかける（肉を返したり、調味料とあえたりしない）。ラップをせずに、電子レンジ（600W）で9分加熱する。きゅうりは長さ4cmの細切りにする。

（2）ボールを取り出して肉の上下を返し、ラップをぴっちりかけて20分おく。

（3）ラップをはずし、ボールの内側についた調味料をスプーンでこそげ、肉汁で溶きのばす。八分どおりこそげたら、肉の上下を返して味をからめる。厚さ5mmくらいに切って器に盛り、たれをかけ、きゅうりを添える。

『レンジ焼き豚』を作り続けるワケ 【その1】甘辛いみそだれがたまらない！ みんなが大好きな味

ご飯に合うのはもちろん、サムギョプサルのように葉野菜で包んで食べるのも好き。おもてなしにも持ち寄りにも、何十回作ったか数え切れません。 【その2】温め直しても、柔らかくてジューシー

持ち寄り先や翌日でも、温めなおせば作りたてのようなおいしさになるのもいいところ。余ったたれで、野菜炒めや炒飯を作っても最高です！ 【その3】失敗知らずで作れる

レンジ調理なだけに「計量と手順さえ守れば、失敗しない」ので、自信を持って作れます。逆に申しますと、アバウトでは作れないところが、アバウトになりがちな性分に合っているのかな。何度作っても、小田先生の味を完全に再現できるところがお気に入りです。

通販担当・ヒラオが自宅で撮影

オレンジページ通販担当・ヒラオ

おすすめされたら、すぐ試してみる派。猫を膝にワインを飲みながらYoutubeを見るのが至福の時間。うさぎ占いはウーリーうさぎ。