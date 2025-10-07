神戸市中央卸売市場本場にて開催！！市場まつり・兵庫運河祭

神戸市民の台所・中央卸売市場が一般開放される特別な一日。普段は立ち入ることのできない市場の雰囲気を気軽に体感できるイベントです。広々とした市場内では、生鮮食品の販売をはじめ、市場体験コーナーやマグロ解体ショーなど、市場の魅力を「見て・食べて・体験」しながら楽しめます。

市場祭りは8年ぶりの開催

青果ゾーンでは、キャベツや白菜、じゃがいもなど食卓に欠かせない野菜をはじめ、岡山県産マスカットや愛媛県産みかん、パイナップルなど全国各地の旬の果物が販売されました。

神戸水産物卸協同組合によるマグロ解体

神戸水産物卸協同組合による、マグロ解体ショー、運良くマグロを開封するタイミングに遭遇しました。大迫力のマグロが登場すると、会場からは「おお～！」という歓声が。大きさはなんと45kg！巨大なマグロはプロの手にかかると、圧巻の手さばきで、どんどん解体されてゆきます。

捌きたてのマグロは大人気！！

捌きたてのマグロはその場で購入可能。新鮮な味わいを求めて多くの来場者が列をなし、売り場は大盛況。まさに新鮮そのものでした！

天然秋鮭は一盛2,000円と破格

実演販売、北海道広尾産、「天然 秋鮭」丸一匹、分厚くカットかれた鮭の切り身は一盛り\2000！！家計に優しいお祭り価格

大人気！！エビすくい、夜のおかずはエビフライ

お祭り会場ということもあり、ゲーム性のある面白い企画も多数！インド産バナメイエビを使用した、エビすくい

気合いが入る椎茸詰め放題！制限時間30秒

関西ならではの「詰め放題」企画も多数登場！椎茸や貝など、30秒の制限時間内に詰められるだけ詰めるスタイルで、会場は大盛り上がりでした。

兵庫運河祭では地元グルメが勢揃い

兵庫運河祭の会場では、地元グルメが勢揃い。兵庫区連合婦人会による名物「清盛なべ」や、兵庫漁業協同組合の「しらす丼」などが販売されました。

