¡Ö¾®Àâ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï1682ÄÚ¤ÎÂç¹ëÅ¡°é¤Á
¸µÁÄ¡È¹Á¶èÃË»Ò¡É¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï»Ö²ìÄ¾ºÈ
ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹Á¶èÃË»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¡¢¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë½»¤ß¡¢¹â¼ýÆþ¡¦¹â³ØÎò¡¦¹â¿ÈÄ¹¤È¤¤¤¦3¹â¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤¬¡¢¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢»Ö²ìÄ¾ºÈ¤Ï¡¢¡È¸µÁÄ¡¦¹Á¶èÃË»Ò¡ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ä¾ºÈ¤ÎÉã¡¦Ä¾²¹¡Ê¤Ê¤ª¤Ï¤ë¡Ë¤Ï¡¢¹Á¶è¡¦ËãÉÛ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¤Ç¡¢Âè°ì¶ä¹Ô¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¶Ð¤á¤¿Åö»þ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁíÉðÅ´Æ»¤äÄë¹ñÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀ¼£¤Îºâ³¦¤Ç¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
Ï»ËÜÌÚ¤ÎÃæ¿´¤ËÐÊ¤ó¤À1682ÄÚ¤Î¹ëÅ¡
Ä¾ºÈ¤¬Êë¤é¤·¤¿ËãÉÛ»°²ÏÂæÄ®¡Ê¸½¡¦ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¡Âð¤Ï¡¢1682ÄÚ¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¾åÁØ³¬¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¡×¤¬Æþµï¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡È¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡É¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¡¦¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¼ÒÂð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ºÈ¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç14ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Þ¤Ç²á¤´¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø°¿¤ëÄ«¡Ù¤ò»Ï¤á¡ØÌÖÁö¤Þ¤Ç¡Ù¡ØÀµµÁÇÉ¡Ù¡ØÂçÄÅ½çµÈ¡Ù¤Ê¤É¡¢½é´ü¤ÎÌ¾ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²È²°¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀïºÒ¤Ç¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ®Â²³¬µé¤¬ÄÌ¤¦³Ø½¬±¡¤Ç¤Î¾¯Ç¯»þÂå
¤½¤ó¤Ê»Ö²ì²È¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Ä¾ºÈ¤Ï¡¢3ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅìµþ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿ÍÄÃÕ±à¡Ö¼ÇËãÉÛÍ»Ö¶¦Î©ÍÄÃÕ±à¡×¤ËÆþ±à¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬±¡¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ÀïÁ°¤Îµ®Â²³¬µé¤Î¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤À¤±¸«¤Æ¤â¡¢Ä¾ºÈ¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸¡¼¤¿¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå²Á³Ê400Ëü±ß¡ª°¦¼Ö¤ò¾è¤ê²ó¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ
¤½¤ó¤ÊÄ¾ºÈ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í±¿Æ°¹¥¤¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇ®Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼«Å¾¼Ö2Âæ¤ò¾è¤ê²ó¤·¡¢Á°ÎØ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¸åÎØ¤À¤±¤ÇÁö¤ë¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼Áö¹Ô¡×¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ïÉ®¡Ø¼«Å¾¼Ö¡Ù¡Ê¡Ø¤Á¤¯¤ÞÆüËÜÊ¸³Ø021 »Ö²ìÄ¾ºÈ¡Ù¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½½±ß¤¢¤ì¤Ð°ì¿Í°ì¥ö·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡×¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Ç¥¤¥È¥ó¤ÏÉ´Ï»½½±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í°ì¥ö·î¤ÎÀ¸³èÈñ¡×¤ò¸½ºß¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Ç25Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾ºÈ¤Î¼«Å¾¼Ö¡Ö¥Ç¥¤¥È¥ó¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È400Ëü±ß¤â¤ÎÂåÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¹ë¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¤ªË·¤Ã¤Á¤ã¤Þ¥é¥¤¥Õ
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â²ÎÉñ´ì¤ä´óÀÊ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤äËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ê¤É¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÈÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Î¤ªË·¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
